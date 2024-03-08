ТЫСЯЧНАЯ КНИГА

Тысячная книга — список членов Государева двора для испомещения под Москвой в соответствии с указом Ивана IV от 2 октября 1550.

Создание Т. к. проходило в ходе реализации так называемой тысячной реформы, создания корпуса лучших детей боярских — будущих выборных дворян. Т. к. делится на 2 части. В первой были учтены дети боярские «Московской земли», поделенные на 3 статьи, во второй — помещики северо-западных уездов, для которых было предусмотрено 2 статьи. В обоих случаях отбор включал как дворовых, так и городовых детей боярских.

Т. к. создавалась на основе разных источников: списков детей боярских (боярских книг и десятен), писцовых книг. Часть из них относилась к концу 1530-х, когда правительством Елены Глинской, видимо, задумывалась раздача подмосковных поместий. Т. к. имела, вероятно, промежуточный характер. В указе об испомещении тысячников предусматривалась возможность ротации их состава, в тексте Т. к. присутствовали редакторские правки и приписки новых имен, которые свидетельствуют, что начатая работа по составлению сводного списка не была доведена до конца. В отличие от современной ей Дворовой тетради 1550-х Т. к. не содержит делопроизводственных помет, что ставит под вопрос ее привлечение при практической реализации указа о подмосковных поместьях.

Как первый сводный список членов Государева двора Т. к. активно использовалась в генеалогических целях.

Лит. : Мятлев Н. В. Тысячники и московское дворянство XVI столетия. Орел, 1912; Павлов А. П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове. СПб., 1992; Корзинин А. Л. Государев двор Русского государства в доопричный период (1550 – 1565 гг.). М.–СПб., 2016; Бенцианов М. М . Князья, бояре и дети боярские. Система служебных отношений в Московском государстве в XV – XVI вв. М., 2019. М. М. Бенцианов.