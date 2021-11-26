ПОМЕСТНОЕ ВОЙСКО

ПОМЕСТНОЕ ВОЙСКО - конное дворянское ополчение, являвшееся основой русской армии XV–XVII вв. Зародилось в последней трети XV в. в период правления Ивана III Васильевича и окончательно сложилось к середине XVI в. при Иване IV Васильевиче .

По сво­ему ха­рак­те­ру поместное войско яв­ля­лось временным вой­ском (опол­че­ни­ем), со­зы­вае­мым толь­ко на пе­ри­од вой­ны. По со­ста­ву оно бы­ло на­цио­наль­но од­но­род­ным, чем вы­год­но от­ли­ча­лось от западно-ев­ропейских на­ём­ных ар­мий. В ос­но­ву ком­плек­то­ва­ния поместного войска лег­ла феодальная по­ме­ст­ная сис­те­ма. Ка­ж­дый год­ный к рат­но­му строю дво­ря­нин-по­ме­щик (слу­жи­лый че­ло­век) с 15-лет­не­го воз­рас­та обя­зан был не­сти во­енную служ­бу, ко­то­рая счи­та­лась обя­за­тель­ной и на­след­ст­вен­ной. За это по­ла­га­лись зе­мель­ный на­дел (двор, по­ме­стье), раз­мер кото­ро­го оп­ре­де­лял­ся в за­ви­си­мо­сти от слу­жеб­но­го по­ло­же­ния, бое­вых за­слуг и со­став­лял от 150 до 3000 га, а так­же де­неж­ное жа­ло­ва­нье - от 4 до 1200 рублей, ко­то­рое вы­да­ва­лось при вы­сту­п­ле­нии в по­ход или че­рез 2 го­да на 3-й. Слу­жи­лое дво­рян­ст­во, за счёт ко­то­ро­го ком­плек­то­ва­лось поместное войско, с конца XV века и поч­ти до конца XVII века яв­ля­лось главной во­енной си­лой Русского государства. По­ря­док не­се­ния служ­бы в поместном войске рег­ла­мен­ти­ро­ва­ло Уло­же­ние о служ­бе (1555), со­глас­но ко­то­ро­му вла­дель­цы дво­ров (по­мес­тий) обя­зы­ва­лись по пер­во­му же при­ка­зу явить­ся на сбор­ный пункт вой­ска на ко­не и с пол­ным воо­ру­же­ни­ем для уча­стия в по­хо­де, а в даль­нем по­хо­де - с 2 ко­ня­ми. Но поместное войско не бы­ло чис­то дво­рян­ским. Кро­ме лич­ной служ­бы, вла­де­лец по­ме­стья вы­став­лял с ка­ж­дых 100 че­тей (около 50 га) по 1 рат­ни­ку на ко­не. Обыч­но это бы­ли бар­ские слу­ги (хо­ло­пы) или кре­по­ст­ные кре­сть­я­не. Они со­став­ля­ли зна­чительную часть поместного войска. Тем дво­ря­нам, ко­то­рые вы­став­ля­ли рат­ни­ков сверх «по­вер­стан­ных» им, де­неж­ное жа­ло­ва­нье уве­ли­чи­ва­лось. Со 2-й половины XVI века дво­ря­не ка­ж­до­го уез­да ста­ли при­пи­сы­вать­ся к од­но­му из го­ро­дов и со­став­лять один уезд­ный спи­сок, ко­то­рый на­зы­вал­ся де­сят­ней. Чис­ло слу­жи­лых лю­дей в де­сят­не бы­ло раз­лич­ным и ко­ле­ба­лось от 100 до 500 человек. Ук­ло­не­ние от служ­бы (та­ких на­зы­ва­ли «нет­чи­ки») стро­го ка­ра­лось, вплоть до кон­фи­ска­ции по­ме­стья. Ор­га­ни­зационной ос­но­вой поместного войска яв­ля­лась де­ся­тич­ная сис­те­ма, так­ти­че­ской - пол­ко­вая. По­это­му тер­мин «Поместное войско» в зна­чительной ме­ре ус­лов­ный, так как раз­би­тая по пол­кам по­ме­ст­ная кон­ни­ца ни­ко­гда как еди­ное це­лое или как са­мо­сто­ятельная (от­дель­ная) часть ар­мии не дей­ст­во­ва­ла, а ре­ша­ла бое­вые за­да­чи в со­от­вет­ст­вии с так­тическим пред­на­зна­че­ни­ем тех пол­ков, ко­то­рые она об­ра­зо­вы­ва­ла или в со­став ко­то­рых вклю­ча­лась. В боль­ших вой­нах (по­хо­дах) чис­лен­ность поместного войска дос­ти­га­ла 25-35 тысяч человек (по другим дан­ным, до 80 тысяч человек). До конца XVI века на воо­ру­же­нии поместного войска со­стоя­ло толь­ко хо­лод­ное ору­жие, за­тем в ог­ра­ни­чен­ном ко­ли­че­ст­ве - ог­не­стрель­ное. К середине XVII века дво­рян­ская кон­ни­ца на­ря­ду с хо­лод­ным име­ла до­воль­но мно­го ог­не­стрель­но­го ору­жия ( пи­ща­ли , пис­то­ле­ты), а так­же свою ар­тил­ле­рию. В мир­ное вре­мя для учё­та и про­вер­ки бое­го­тов­но­сти слу­жи­лых лю­дей про­во­ди­лись строе­вые смот­ры, уча­стие в ко­то­рых яв­ля­лось обя­за­тель­ным. Во вре­мя во­енной ре­фор­мы 1679-1682 годов поместное войско раз­де­ли­ли на 2 раз­ря­да. В 1-й раз­ряд во­шли московские дво­ря­не и жиль­цы, во 2-й раз­ряд - го­ро­до­вые дво­ря­не, го­ро­до­вые ка­за­ки, а так­же «воль­ные охо­чие лю­ди». Слу­жи­лые лю­ди 1-го раз­ря­да за­чис­ля­лись в вы­бор­ные пол­ки, 2-го раз­ря­да - в го­ро­до­вые пол­ки. Пол­ки по-преж­не­му де­ли­лись на сот­ни, по­лу­сот­ни, де­сят­ки. Ко­манд­ный со­став на вре­мя во­енных дей­ст­вий на­зна­чал­ся из дво­рян. По­сколь­ку сис­те­ма­тической во­енной под­го­тов­ки поместное войско не име­ло, то и его бое­вые ка­че­ст­ва бы­ли не­вы­со­ки­ми. К то­му же кон­тин­гент, слу­жив­ший ба­зой для фор­ми­ро­ва­ния поместного войска, к это­му вре­ме­ни су­ще­ст­вен­но со­кра­тил­ся, так кака зна­чительная часть дво­рян, осо­бен­но мел­ко­по­ме­ст­ных и бес­по­ме­ст­ных, пе­ре­шла в другие во­енные фор­ми­ро­ва­ния, где ре­гу­ляр­но пла­ти­ли жа­ло­ва­нье и име­лась пер­спек­ти­ва про­дви­же­ния по служ­бе. В по­след­ней четверти XVII века поместное войско ут­ра­ти­ло роль основной бое­вой си­лы ар­мии Русского государства. Его чис­лен­ность к это­му вре­ме­ни не пре­вы­ша­ла 15 тысяч человек. С пе­ре­хо­дом Рос­сии к строи­тель­ст­ву ре­гу­ляр­ной ар­мии царь Пётр I в 1701 году уп­разд­нил по­ме­ст­ное вой­ско.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)