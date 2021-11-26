ПИЩАЛЬНИКИ

ПИЩАЛЬНИКИ

1) ар­тил­ле­ри­сты (пуш­ка­ри) русской ар­мии конца XIV - XVII веков. Название про­ис­хо­дит от артиллерийских ору­дий - пи­ща­лей, ко­то­рые со­стоя­ли на воо­ру­же­нии русской ар­мии.

2) Русские вои­ны, имев­шие на воо­ру­же­нии руч­ное ог­не­стрель­ное ору­жие - пи­ща­ли ; раз­но­вид­ность пе­хо­ты русской ар­мии XV-XVII вв. Тер­мин «пищальники» при­ме­ни­тель­но к пе­хо­те стал упот­реб­лять­ся в конце XV века, ко­гда поя­ви­лись су­ще­ст­вен­ные раз­ли­чия в кон­ст­рук­ции руч­ных и артиллерийских пища­лей. Пищальниками на­зы­ва­лись пер­во­на­чаль­но пе­шие го­ро­до­вые ка­за­ки, в XVI веке. Пищальники - так­же та часть городского опол­че­ния, ко­то­рая име­ла на воо­ру­же­нии пи­ща­ли. С при­ня­ти­ем на воо­ру­же­ние русской ар­мии муш­ке­та (вторая четверть XVII века) тер­мин «пищальники» ут­ра­тил своё зна­че­ние.

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