ПИЩАЛЬНИКИ
ПИЩАЛЬНИКИ
1) артиллеристы (пушкари) русской армии конца XIV - XVII веков. Название происходит от артиллерийских орудий - пищалей, которые состояли на вооружении русской армии.
2) Русские воины, имевшие на вооружении ручное огнестрельное оружие - пищали; разновидность пехоты русской армии XV-XVII вв. Термин «пищальники» применительно к пехоте стал употребляться в конце XV века, когда появились существенные различия в конструкции ручных и артиллерийских пищалей. Пищальниками назывались первоначально пешие городовые казаки, в XVI веке. Пищальники - также та часть городского ополчения, которая имела на вооружении пищали. С принятием на вооружение русской армии мушкета (вторая четверть XVII века) термин «пищальники» утратил своё значение.