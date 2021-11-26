ГУБНАЯ РЕФОРМА 1530-1550

ГУБНАЯ РЕФОРМА 1530-1550-х годов - принятое в историографии название реформы следствия и суда в Русском государстве, которая ввела губные учреждения .

При её под­го­тов­ке бы­ли уч­те­ны че­ло­бит­ные мест­но­го на­се­ле­ния на имя великого князя мос­ков­ско­го Ива­на IV Ва­силье­ви­ча . Про­во­ди­лась в два эта­па.

На 1-м эта­пе (конец 1530-х - начало 1540-х годов) сог­лас­но нор­мам ус­тав­ных гра­мот, вы­дан­ных мест­но­му на­се­ле­нию от име­ни Ива­на IV (са­мые ран­ние из со­хра­нив­ших­ся да­ти­ро­ва­ны октябрем 1539 года, позд­ней­шие - но­ябрем 1541 года), в ря­де мест вве­де­ны долж­но­сти «вы­бор­но­го» го­ло­вы и его из­би­рав­ших­ся по­мощ­ни­ков. Они долж­ны бы­ли про­из­во­дить ро­зыск «ве­до­мых» раз­бой­ни­ков (в од­ном слу­чае и во­ров), след­ст­вие и суд над ни­ми, а за­тем ис­пол­нять су­деб­ные по­ста­нов­ле­ния.

На 2-м эта­пе (2-я половина 1540-х - середина 1550-х годов) со­глас­но так называемым губ­ным на­ка­зам, ра­зо­слан­ным пов­се­мест­но в 1555-1556 годах Раз­бой­ным при­ка­зом, а так­же Ус­тав­ной кни­ге это­го при­ка­за бы­ли уни­фи­ци­ро­ва­ны струк­ту­ра и со­став губ­ных уч­реж­де­ний (гла­ва - губ­ной ста­ро­ста, его по­мощ­ни­ки - губ­ные це­ло­валь­ни­ки, губ­ной дья­чок), оп­ре­де­ле­ны ком­пе­тен­ция и по­ря­док их ра­бо­ты. Губ­ные уч­реж­де­ния бы­ли об­ра­зо­ва­ны пов­се­мест­но в стра­не (за ис­клю­че­ни­ем не­дав­но за­воё­ван­ных об­лас­тей Сред­не­го и Ниж­не­го По­вол­жья, а так­же тер­ри­то­рий по южной гра­ни­це).

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