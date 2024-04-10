7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

Очерки истории местничества в России XVI-XVII вв.

Эскин Ю.

Период существования такого явления, как местничество, совпадает по времени с образованием единого Русского (Московского) государства по верхней границе, и со временем начала радикальных реформ общества в конце 17 века. Система, при которой знатность рода имела определяющее значение при получении должности в приказах или ещё где. Иными словами, "каждый знал своё место". История работы этой системы, насколько это возможно, полностью приведена в этой книге.