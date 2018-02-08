Краткий курс истории. Царь Федор III 8 февраля (н. ст.) 1676 года сын царя Алексея Михайловича Романова...

8 февраля (н. ст.) 1676 года сын царя Алексея Михайловича Романова Федор был объявлен престолонаследником в связи со смертью его старшего брата, царевича Алексея.

Влияние учителя

Царевич Федор, рожденный от Марии Милославской, был таким же болезненным, как и его братья. Федор стал престолонаследником после кончины старшего брата Алексея (1654—1670). При жизни отца историки не отмечали серьёзных конфликтов между придворными, но после вступления отца во второй брак им были обласканы родственники новой супруги, представителей рода Нарышкиных. Этим было заложено будущее противостояние между ними и родственниками первой жены, кланом Милославских. Несмотря на ту скорость, с которой был посажен на трон царевич, в Кремле имели место слухи, что первый министр Артамон Матвеев пытался посадить на трон малолетнего Петра. Пошли слухи, что умирающий царь Алексей Михайлович отдал право наследия Петру, так как Фёдор слаб здоровьем, а Иван слаб умом. Родственники не доверяли Матвееву, который возглавлял ещё и Аптекарский приказ и в феврале 1676 года он был заменён на этой должности пользующимся доверием боярином Никитой Ивановичем Одоевским, который незамедлительно созвал консилиум из самых именитых медиков для проверки здоровья царя. К радости родственников, болезнь Фёдора оказалась не смертельной, и при соответствующим лечении не была помехой для управления государством и личной жизни.

С детства страдавший от цинги, Федор стал царем в возрасте 15 лет, будучи широко образованным человеком. Учителем, который оказал колоссальное влияние на Федора III и его брата Иоанна с сестрой Софьей, был Симеон Полоцкий – ученый монах, поэт и богослов, приверженец церковной реформы на униатский манер. Он привил Федору склонность к западной и, в частности, польской культуре, что определило впоследствии характер реформ молодого царя, таких как: перепись населения 1678 года, введение подворного обложения прямыми налогами в 1679 году, отмена местничества в армии и введение родословных книг взамен разрядных, развитие полков иноземного строя.

На западный манер

Царствование Федора Алексеевича оживило в памяти москвичей образ царствования Лжедмитрия I в 1605–1606 годах. Конечно, Федор III не устраивал Смуты , но польское «гнездо» в Москве организовал. В Кремль было запрещено пускать всех, кто одет не по польской моде, а первой женой Федора стала полячка Агафья Грушецкая. Вторая жена – хотя и по фамилии Апраксина, но родственница Грушецкой. В ближайшее окружение молодого царя также попали бывшие труженики канцелярии короля Польши. И это всё несмотря на недавние события Смуты и многолетние войны с Польшей. Фактически Федор III активно воплощал задумки своего отца по реформированию «дикой и варварской» России, а Петр I лишь довершил начатое дело.

Реформы молодого царя

Короткое царствование Фёдора Алексеевича было ознаменовано важными акциями и реформами:

В феврале-марте 1676 года по его указу был ликвидирован приказ тайных дел, а в 1677 году — монастырский приказ.

В 1678 году проведена общая перепись податного населения.

В 1679 году повсеместно введено подворное обложение прямыми налогами. Вместо многочисленных налогов стал собираться один Стрелецкий, причём все прошлогодние долги были по указу царя забыты, а сумма налога уменьшена. Там, где налог платили хлебом, царь велел изготовить единую медную меру с печатью. Все налоги было приказано сдавать в Стрелецкий приказ, во главе которого встал доверенный человек царя князь Юрий Долгоруков.

В 1680 году была сделана попытка смягчить существующие уголовные наказания, в частности, было отменено отрубание рук за воровство.

Будучи широко образованным человеком, в апреле 1681 года царь Фёдор Алексеевич стал одним из создателей греко-славянского Типографского училища при Заиконоспасском монастыре — предтечи Славяно-греко-латинской академии. В царствование Фёдора Алексеевича весь Кремлёвский дворцовый комплекс, включая соборы и церкви, был перестроен.

23 октября 1681 года был издан указ о поощрении каменного строительства в Москве, в том же году была создана первая общая система канализации Кремля, где также были устроены проточный пруд и множество висячих садов с уютными беседками. В самой столице выстроены десятки каменных зданий, пятиглавые церкви в Котельниках и на Пресне построены при самом деятельном участии государя.

В 1681 году вес московской серебряной копейки был уменьшен с 0,45 до 0,4 грамма.

В 1682 году, по просьбе выборных людей, царь своим указом произвёл отмену местничества, обещав создать кодекс родословных книг по степеням знатности. Разрядные книги были сожжены.

Престолонаследие

Смерть Федора 27 апреля 1682 года всерьез поставила вопрос о престолонаследии, тогда как память о Смуте была еще жива. Двадцатилетний царь не оставил распоряжения относительно наследника. Его единственный сын Илья от Агафьи Грушецкой умер на десятый день жизни, во втором браке детей не было. Образовавшийся вакуум заставил биться за престол Милославских и Нарышкиных. Это были люди одной культуры, одного «гнезда». Представительницы этих родов были замужем за Алексеем Романовым, и от обеих у него были сыновья. Младший из них, Петр, был любимчиком пожилого Алексея, а Федор, занявший престол по праву старшинства, любил единокровного брата едва ли не сильнее всех остальных родственников и дал ему соответствующее образование. Таким образом, для России было неважно, какой род возьмет верх.