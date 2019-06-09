Федор Алексеевич. Юный царь, стремившийся к общему благу 9 июня 1661 года на свет появился Фёдор Алексеевич Романов, сын русского царя Алексея Михайловича, сменивший отца на престоле в 1676 году Болезненный юноша Фёдор Алексеевич был третьим сыном в семье Алексея Михайловича Романова и представительницы боярской аристократии Марии Ильиничны Милославской. Два старших брата царевича – Дмитрий и Алексей – скончались очень рано: первый – в младенческие годы, второй – в возрасте пятнадцати лет. Алексей Алексеевич успел побывать наследником русского престола, однако внезапно скончался в 1670 году. Тогда маленькому Фёдору было всего девять лет. И он сам, как и все дети Алексея Михайловича от первого брака, не отличался сильным здоровьем,...

9 июня 1661 года на свет появился Фёдор Алексеевич Романов, сын русского царя Алексея Михайловича , сменивший отца на престоле в 1676 году

Болезненный юноша

Фёдор Алексеевич был третьим сыном в семье Алексея Михайловича Романова и представительницы боярской аристократии Марии Ильиничны Милославской. Два старших брата царевича – Дмитрий и Алексей – скончались очень рано: первый – в младенческие годы, второй – в возрасте пятнадцати лет. Алексей Алексеевич успел побывать наследником русского престола, однако внезапно скончался в 1670 году. Тогда маленькому Фёдору было всего девять лет. И он сам, как и все дети Алексея Михайловича от первого брака, не отличался сильным здоровьем, однако в его детские годы все было не так уж и плохо: Фёдор нередко участвовал в царской охоте или ездил на богомолье вместе с отцом.

Однажды произошло несчастье, описанное современниками. Мальчик, любивший лошадей, был, однако, не очень хорошим наездником. Желая прокатить теток и сестер на санях и выступая в роли возницы, Фёдор попытался оседлать коня, но тот сбросил его на землю. Юноша попал под полозья саней и получил травмы, из-за которых долгое время не мог нормально передвигаться и страдал от болей. Кроме того, мальчик был болен цингой и страдал от сопутствовавшего ей опухания ног. Ослабленного болезнями юношу даже на похороны отца несли на носилках.

Болезненность юного наследника не помешала обучать его разнообразным наукам. Алексей Михайлович изрядно заботился об образовании своих детей. Все они изучали европейские языки, латынь, риторику и философию, знакомились с великими произведениями классиков античности, при этом занимаясь богословием и духовной музыкой. При дворе была прекрасная библиотека. Главным воспитателем, учителем и духовным наставником старших детей Алексея Михайловича стал выдающийся философ, поэт и богослов Симеон Полоцкий. Впоследствии его ученик Фёдор Алексеевич, любивший чтение и сочинение музыкальных произведений, столь же тщательно заботился об образовании и воспитании своих младших братьев и сестры: родного брата Ивана и детей Алексея Михайловича от второй жены Натальи Нарышкиной Петра и Натальи. Фёдор даже был крестным отцом будущего Петра Великого.

Короткое царствование

Правление Фёдора Алексеевича продлилось шесть лет – с 1676 по 1682 годы. Новому царю было всего пятнадцать, однако именно при нем были заложены основы многих будущих реформ его младшего брата Петра. Симеон Полоцкий сильно повлиял на формирование личности юного правителя. Именно Фёдор стал первым самодержцем, главной целью своего правления провозгласившим «соблюдение общего блага».

Одной из примет перемен стало предписание нового царя своим придворным о смене привычной одежды на кафтаны европейского образца. Фёдор Алексеевич, как отмечал Пётр I, вообще любил менять наряды и передал этот образ жизни всему царскому двору. Кроме того, царедворцы стали брить бороды и учить польский язык, бывший в то время источником знаний о европейской культуре.

Первые месяцы по вступлении на престол молодой монарх был серьёзно болен, отчего вокруг него сформировался круг приближённых лиц, среди них были известный государственный деятель Артамон Матвеев, близкий к нему патриарх Иоаким и родственник царя воевода Иван Милославский. Однако уже вскоре Фёдор освоился в новой роли и стал править более самостоятельно.

При нём прошла общая перепись населения, а в 1679 году было введено прямое подворное налогообложение, что повышало тяжесть податей. Зарождались и идеи более масштабных преобразований. Одним из достижений Фёдора Алексеевича стала реформа административного аппарата – громоздкой приказной системы, которая приобрела более стройный вид благодаря объединению смежных приказов. Ещё одной важной вехой стала назревшая реорганизация армии. Царь Фёдор решил постепенно заменить дворянское ополчение регулярным войском – полками иноземного строя. Однако добиться этого было непросто – Боярская дума выступала против подобных перемен. В итоге реформа была вынесена на рассмотрение специальных комиссий, в которых, помимо чиновников, участвовали и представители дворянства. Это противостояние еще раз показало негативную роль давно устаревшего местничества – обычая, согласно которому получение тех или иных постов и должностей обязательно соотносилось с заслугами предков и древностью самого рода (что было зафиксировано в разрядных книгах). Местничество мешало продвижению по служебной лестнице более талантливых, но менее родовитых людей, тех же дворян. Вероятно, самым главным достижением Фёдора Алексеевича как раз и стала отмена пресловутого местничества в 1682 году.

Хорошо образованный самодержец лично способствовал распространению просвещения. Так, в 1681 году он помог в открытии Типографской школы Заиконоспасского монастыря, ставшей предшественницей знаменитой Славяно-греко-латинской академии .

Успешной оказалась и внешняя политика фёдоровского царствования. При нём Русское государство воевало с Османской империей и ее вассалом Крымским ханством. В XVII веке Турция укрепила свои территориальные позиции, заняв Подолию, после чего устремилась на Правобережную Украину. Русско-турецкая война длилась с 1677 по 1681 годы. В это время регулярные войска и казаки предприняли несколько так называемых Чигиринских походов, воспрепятствовав османам и крымчакам в их стремлении захватить ставку гетмана – город Чигирин. Война закончилась подписанием Бахчисарайского мирного договора, по которому Левобережная Украина и Киев оставались за Русским государством, а турки и крымчаки обязались не выступать против России в течение двадцати лет.

Проблема престолонаследия

Фёдор Алексеевич успел жениться даже дважды. Первой супругой царя в 1680 году стала дворянка Агафья Грушецкая, через год родившая мужу наследника – сына Илью. Однако младенец через несколько дней скончался, та же участь постигла и царицу. Фёдор, искренне любивший жену, тяжело переживал двойную утрату. За несколько месяцев до собственной смерти царь женился повторно – на Марфе Апраксиной, не успевшей родить ему наследника.

Фёдор III скончался в возрасте всего лишь двадцати лет 7 мая 1682 года. Возможной причиной столь раннего ухода молодого царя из жизни была цинга, лечить которую в то время не умели.

Не оставившего наследников государя по традиции должен был сменить его младший брат Иван. Однако он был юн и опять-таки болезнен. Оставался еще один брат – маленький, но пышущий здоровьем Пётр. Всё это спровоцировало борьбу за власть двух придворных групп – Милославских и Нарышкиных. Сами же братья были достаточно близки и дружны. В итоге на престол вступили Иван и Пётр совместно. Регентшей при юных братьях становилась их старшая сестра царевна Софья .

Короткое, но яркое царствование Фёдора Алексеевича во многом расчистило дорогу для его младшего сводного брата Петра Великого, зашедшего в своих преобразованиях гораздо дальше.