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О лекторе

Черникова Татьяна Васильевна — кандидат исторических наук, доцент Кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного института международных отношений (МГИМО (У) МИД России).

План лекции

1. Царь Алексей Михайлович, воспитание, характер, обстоятельства вступления на престол. 2. Начало царствования. Курс Бориса Морозова и его последствия. 3. Принятие Соборного Уложения 1649 г. 4. Западное влияние в царствование Алексея Михайловича. 5. Преобразования государственного управления. 6. Военные реформы. 7. Алексей Михайлович и патриарх Никон. 8. Успехи централизации России. Установление самодержавия.

Аннотация

Лекция посвящена анализу внутренней политики царя Алексея Михайловича Тишайшего. Рассмотрены причины и обстоятельства принятия важнейшего юридического памятника эпохи Соборного Уложения 1649 г. Одним из важнейших установлений Уложения явилась отмена урочных лет, что означало установление в России крепостного права. Показана линия государственной власти в борьбе с народными волнениями, восстаниями.

Отмечены сложные отношения церковного и государственного верховного руководства, в частности царя Алексея и патриарха Никона на фоне продолжающегося процесса подчинения церкви государству.

Царствование Алексея Михайловича стало временем значительно европеизации России. В русском обществе, особенно в его элитарной части появилось много поклонников западного влияния. Многие из них вошли в окружение царя, активно участвовали в управлении страной и определении ее курса.

В европейском ключе были проведены многие военные преобразования. Полки нового европейского строя стали зародышем регулярной армии России.

Земский собор 1553 г., решавший вопрос о войне с Речью Посполитой, оказался последним собором полного состава. В России второй половины XVII в. утвердилось самодержавие, что вполне логично вытекало из природы вотчинного уклада российской социокультурной системы. Дан анализ отличий социальной базы российского самодержавия от общественной опоры западноевропейского абсолютизма.

Вопросы по теме лекции

1. Какие черты эпохи наложили отпечаток на личность царя Алексея Михайловича и его политику? 2. Что представляло из себя окружение царя Алексея Михайловича? 3. В чем состояло значение принятия Соборного Уложения 1649 г.? 4. Почему XVII век вошел в историю как «Бунташный век»? Какие народные выступления пришлись на царствование Алексея Романова? 5. Как и почему выстраивались отношения государства и церкви во второй половине XVII в.? 6. Как западное влияние отразилось на развитии России во второй половине XVII в.? 7. Перечислите основные реформы и преобразования в царствование царя Алексея? 8. В чем состояли причины и утверждения и особенности российского самодержавия? 9. Почему в XVII в. процесс централизации России усилился?

Литература

Источники

1. Полные тексты отечественных источников по истории Руси XI-XVII вв. Электронные издания ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) «Библиотека литературы Древней Руси». 2. Соборное уложение 1649 года: Законодательство царя Алексея Михайловича / Составитель, автор предисловия и вступительных статей В.А. Томсинов. М., 2011. 3. Соборное уложение 1649 года: Текст, комментарии / Ред. коллегия: В.И. Буганов, М.П. Ирошников, А.Г. Маньков (рук. авт. колл.), В.М. Панеях; Подг. текста Л.И. Ивиной; Комментарии Г.В. Абрамовича, А.Г. Манькова, Б.Н. Миронова, В.М. Панеяха. Л., 1987.

Хрестоматии

1. Хрестоматия по истории России. Учебное пособие / Составители: Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. и др. М.: Проспект, 2012. 2. Хрестоматия по истории России. В 4-х т. Т.2: XVII – начало XVIII века / сост. И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. — М.: МИРОС — Международные отношения, 1995.

Учебные пособия

1. История России. Учебное пособие в 3-х т. М.: МГИМО, 2012: Черникова Т.В. Ч. 1: История России с древнейших времен — до эпохи Екатерины II. 2. Кириллов В.В. История России. М.: Юрайт, 2014. 3. Павленко Н.И., Андреев И.Л., Фёдоров В.А. История России с древнейших времен до 1861 года. Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2014.

Литература

1. Андреев И.Л. Алексей Михайлович. М., 2003. 2. Ключевский В.О. Западное влияние. Лекция LIII. // Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Курс русской истории. Т.III. М., 1988. 3. Ключевский В.О. Царь Алексей Михайлович. Лекция LVI. // Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах. Курс русской истории. Т.III. М., 1988. 4. Первые Романовы на российском престоле / А.А. Преображенский, Л.Е. Морозова, Н.Ф. Демидова. М., 2008. 5. Томсинов В.А. Соборное уложение 1649 года как памятник русской юриспруденции // Соборное уложение 1649 года: Законодательство царя Алексея Михайловича / Составитель, автор предисловия и вступительных статей В.А. Томсинов. М., 2011 6. Федосеев Ю.Г. Романовы. Век первый: краткое историческое повествование. М., 2008. 7. Ушаков В.Л. Россия в трактовке иностранца: формирование представлений и стереотипов. Книга вторая. Страна, города, люди. СПб, 2011. 8. Черникова Т.В. Европеизация России во второй половине XV-XVII вв. М., 2012.