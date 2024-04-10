7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

ЦАРСТВОВАНИЕ ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

Берх В.

Произведение русского историка и географа Василия Николаевича Берха (1781-1834) - одно из первых и самых авторитетных исследований по истории царствования Алексея Михайловича Тишайшего, второго русского царя из династии Романовых. Народная память недаром сохранила за Алексеем Михайловичем прозвище Тишайший. Отчасти это произошло благодаря его христианскому смирению, добродушному нраву, умению слушать своих приближенных. Однако многие отмечали, что периоды царской «тихости» порой сменялись вспышками гнева, убежденной твердости и решительности. Алексей Михайлович лично участвовал во многих военных походах, руководил дипломатическими переговорами. Основные события царствования Алексея Михайловича - это Соляной бунт (1648), Польская война (1653-1658 гг.), присоединение Украины к России (1654), продолжение колонизации Сибири.