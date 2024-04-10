7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ. ТИШАЙШИЙ ЦАРЬ С ЖЕЛЕЗНОЙ ХВАТКОЙ

Савинова Е.

Этого царя современники прозвали Тишайшим, отмечая его добрый нрав и спокойный характер. Однако век, в который ему пришлось властвовать, вовсе не был тихим: городские восстания, церковный раскол, кровавая война Степана Разина - драматические события следовали одно за другим, угрожая единству страны. Царь лично участвовал в разрешении возникавших проблем, и методы его были жесткими. Ему удалось сделать главное - укрепить российское самодержавие и восстановить государство, ослабленное в период смуты. Алексей Михайлович "утишил" Россию и тем самым подготовил ее к масштабным преобразованиям, которые осуществил его сын - император Петр 1.