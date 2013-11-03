Восстание Степана Разина Война между войсками крестьян и казаков с царскими войсками, окончившаяся поражением восставших...

ВАСИЛИЙ УС

Войны, рост налогов, денежные авантюры властей в царствование Алексея Михайловича расшатывали хозяйство страны. Тяглецы «худели», разорялись и бежали. Размах бегства крестьян, особенно помещичьих, был таков, что власти организовали массовый сыск беглых. В 1663-1667 гг. в одном Рязанском уезде сумели найти и вернуть 8 тыс. крестьян и холопов. А скольких не нашли? Сколько беглых укрылось на Украине, на Волге, в Приуралье, в Сибири? Скольких принял Дон? С Дона по-прежнему не было выдачи. Там весьма обустроено жили «старые» «домовитые» казаки. Вели хозяйство, торговлю, получали от царя жалованье, свинец и порох за службу по охране пограничья. Но, кроме того, здесь обитало множество «молодых» «голутвенных» казаков - «голытьбы». Голутвенные казаки прирабатывали у домовитых, но в основном жили грабежом. Они постоянно были готовы отправиться ловить удачу в крымских, турецких, персидских, польских пределах, не брезговали и грабежом православных купцов.

Один атаман (из домовитых казаков) Василий Ус храбро воевал с ляхами на Украине и Белоруссии и по возвращении на Дон приобрел популярность среди голутвенного казачества. В 1666 г. на Дону был голод. Страдали прежде всего «молодые» казаки, не имевшие своего хозяйства. Василий Ус собрал ватагу голутвенных казаков и двинулся на Слободскую Украину, потом в южные уезды России, а потом и к Москве. В его отряд входили главным образом «молодые казаки». Казаки говорили, что идут к царю с просьбой зачислить их на царскую службу и дать жалованье, прежде всего хлеб. Однако действовали донцы не как просители. По пути они громили поместья и богатые дома. Крестьяне толпами присоединялись к Усу. На реке Упе, в 8 км от Тулы, восставшие построили острог. Царь Алексей направил против мятежников полки, и тогда, не дожидаясь сражения, казаки и многие прибившиеся к ним местные крестьяне и холопы ушли на Дон.

«Я ПРИШЕЛ БИТЬ ТОЛЬКО БОЯР ДА БОГАТЫХ ГОСПОД»

Вскоре большинство молодцов Уса оказались в ватаге Стеньки Разина, атамана, к 1667 г. уже знаменитого лихими набегами. Весной 1667 г. Стенька Разин двинулся с Дона на Волгу искать добычи. Тем временем караван судов с хлебом и другим товаром, принадлежавшим московскому купцу В. Шорину и патриарху, спускался к Астрахани. Разинцы напали на корабли, перебили часть охраны, освободили колодников, которых обнаружили в трюме. Добычу Степан Разин поделил по-братски. Иностранец Я. Стрейс - свидетель событий - позже рассказывал, как Стенька Разин обратился к оставшимся в живых стрельцам и солдатам стражи: «Силою не стану принуждать, а кто захочет быть со мною - будет вольный казак! Я пришел бить только бояр да богатых господ, а с бедными и простыми готов, как брат, всем поделиться!»

Часть стрельцов отправилась с атаманом. На 35 больших стругах казаки миновали Астрахань, прошли Каспийским морем и объявились в устье Яика (река Урал). Казаки овладели укрепленным Яицким городком, где провели зиму, торгуя захваченным добром с местным населением и готовясь к новым набегам. В столицу же поступала ложная информация; будто «воровские казаки» сидят в Яицком городке, осажденные степняками. Поэтому против Разина послали небольшой отряд стрельцов в 3 тыс. человек. К Разину же тем временем стекались казаки и беглые люди со всех сторон, куда дошла слава о его удаче и подвигах. Царский отряд был разгромлен, часть его влилась в ряды восставших.

«И ЗА БОРТ ЕЕ БОРСАЕТ…»

Россия в те времена имела неплохие отношения с Персией, но в конце XVII в. положение изменилось, чему в немалой степени способствовал набег Разина на азербайджанские княжества и Персию. Весной 1668 г. Степан Разин с несколькими сотнями казаков погрузили на струги порох, свинец, ядра и легкие пушки. Тяжелые орудия Яицкого городка были затоплены. Казачьи лодки вышли в Каспийское море. У устья Терека к Разину пристал отряд голутвенных казаков во главе с Сергеем Хромым (Кривым). После этого под рукой Степана оказалось 2 тыс. (по некоторым источникам - 6 тыс.) человек. Как дальше разворачивался поход? В Москве со слов астраханца, приехавшего из Шемахи, знали: «Воровские казаки Стеньки Разина были в шаховой области, в Низовой, и в Баку, и в Гиляне. Ясыря (пленных) и живота (добычи) поймали много. А живут де казаки на Куре-реке и по морю разъезжают врозь для добычи, а сказывают, что, де, их, казаков, многие струги». Вскоре атаман Разин объявился у южного побережья Каспия. Персидский шах выслал против разбойников флот в 70 кораблей, но казаки разбили его. Шах жаловался на казачьи грабежи в Москву, но там отвечали, что казаки Разина - «воровские», и царь Московский на Персию их не посылал. Поход Разина запечатлели не только персидские хроники, но и иранский фольклор. Атаман в иранских сказках выглядит не лучше «поганого змея Тугариновича» в наших.

Осенью 1669 г. Разин вновь появился под Астраханью. Зная о «великой силе» атамана, астраханский воевода не решился дать бой. Договорились, что казаки сдадут оружие, а воевода пропустит их через Астрахань. Разинцы вошли в город, отдали несколько пушек, но с мушкетами, карабинами, пищалями, саблями и пиками, конечно, не расстались. Иностранный наблюдатель писал потом, с каким восторгом простой люд встречал героя, побившего персов. Атамана называли «отцом». Разин же «сулил вскоре освободить всех от ярма и рабства боярского». «Чернь охотно то слушала», обещала прийти на помощь, «только бы он начал». С добычей вернулся Стенька на Дон, где большинство домовитых и голутвенных казаков готовы были признать его верховным атаманом. Молва о лихом атамане распространилась далеко за пределы вольного Дона.

НАПОЛНЯТЬ ЖЕЛУДОК ПЕСКОМ

Человек этот жесток и груб, в особенности в пьяном виде: тогда величайшее удовольствие находит он в мучении своих подчиненных, которым приказывает связывать руки над головою, наполнять желудок песком и затем бросает их в реку.

Письмо неизвестного с корабля «Орел» стоящем на якоре под Астраханью 24 Сентября (старого стиля) 1669 года