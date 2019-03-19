«В военном деле он сведущ и неустрашим». Царь Алексей Михайлович 19 марта 1629 года родился царь Алексей Михайлович, создавший прообраз новой русской армии В отечественной истории русский царь Алексей Михайлович Романов — второй представитель царской династии Романовых — известен прежде всего по своему прозвищу – Тишайший. И видимо, таково влияние этого слова, что мало кто задумывается, сколько бурных и важных для России событий произошло в царствование Алексея Михайловича, с 1645 по 1676 годы. Многие из этих событий были прямо или косвенно инициированы самим царем, стремившимся вернуть Руси ее прежнюю геополитическую роль и укрепить государственную власть в стране, лишь недавно начавшей оправляться от потрясений Смутного времени. Трудно сказать, насколько это стремление...

19 марта 1629 года родился царь Алексей Михайлович, создавший прообраз новой русской армии

В отечественной истории русский царь Алексей Михайлович Романов — второй представитель царской династии Романовых — известен прежде всего по своему прозвищу – Тишайший. И видимо, таково влияние этого слова, что мало кто задумывается, сколько бурных и важных для России событий произошло в царствование Алексея Михайловича, с 1645 по 1676 годы.

Многие из этих событий были прямо или косвенно инициированы самим царем, стремившимся вернуть Руси ее прежнюю геополитическую роль и укрепить государственную власть в стране, лишь недавно начавшей оправляться от потрясений Смутного времени. Трудно сказать, насколько это стремление было продиктовано характером самого Алексея Михайловича и насколько зависело от воспитания и влияния времени. Но нельзя не отметить, что Россия много выиграла от того, что летом 1645 года на ее престол поднялся шестнадцатилетний юноша, родившийся 19 марта 1629 года, сын царя Михаила Федоровича Романова и его жены Евдокии Стрешневой.

«А честь и чин и образец всякой вещи большой и малой учинен по тому: честь укрепляет и утверждает крепость; урядство же уставляет и объявляет красоту и удивление; стройство же предлагает дело», — писал в одном из своих сочинений царь Алексей Михайлович. И эти слова как нельзя лучше определяют и отношение русского царя к одной из самых важных для государства сфер — военной. Среди множества реформ, затеянных и проведенных Алексеем Романовым, военная была одной из самых важных, сыгравших особую роль в том, каких внешнеполитических успехов удалось добиться этому государю.

Лицом к Западу

Как свидетельствовали современники и как отмечали многие русские историки, в том числе Василий Ключевский , Николай Костомаров и Сергей Соловьев, во многом характер царевича Алексея Романова сложился под влиянием его воспитателя — «дядьки», боярина Бориса Морозова. Морозов отличался весьма прогрессивными для своего времени взглядами, основу которых составляло представление о Руси как части Европы, нуждающейся в обновлении. Причем это обновление следовало сочетать с сохранением традиционных русских ценностей, прежде всего религиозных.

Старший и единственный доживший до совершеннолетия сын царя Михаила Федоровича, Алексей Романов оказался, с одной стороны, очень восприимчивым к идеям и замыслам своего дядьки, а с другой – имел достаточно твердый характер, чтобы трансформировать вложенные в него в детстве идеи на собственный лад. В итоге со временем на русском престоле оказался человек, который изо всех сил стремился превратить Россию в полноправного политического игрока на европейском поле. И при этом хорошо понимал, что сделать это без реформирования важнейших сторон государственной жизни просто невозможно.

Это стремление сделать Русь полноправным партнером европейских держав побуждало Алексея Михайловича добиваться возвращения в состав России тех земель, которые некогда были частью Древнерусского и освоения новых территорий. По сути, Алексей Романов во многом предвосхитил и предварил многие шаги своего знаменитого сына — Петра Алексеевича , прозванного Великим. Единственное, чего не хватило отцу Петра Первого, — это неуемной страсти, которая заставила его сына не понемногу изменять страну, а буквально перевернуть ее с ног на голову. Хотя добиться таких успехов Петру Алексеевичу, наверное, вряд ли удалось бы, не будь Россия уже подготовлена к таким потрясениям теми изменениями, которых добился его отец. В том числе и в военной сфере, которая очень быстро стала определять курс внешнеполитический вес русского государства. Неслучайно курляндец Яков Рейтенфельс дал московскому царю такую характеристику: «В военном деле он сведущ и неустрашим».

Выборные полки Алексея Михайловича

Прекрасно понимая, что претензии на изменение геополитической роли России невозможны без укрепления ее вооруженных сил, Алексей Михайлович активно продолжал военные реформы, начатые еще его отцом. Появление в 1631-34 годах полков «нового строя» — драгунских, рейтарских и солдатских — показало Алексею Романову направление, в котором нужно было двигаться.

Серьезные изменения в военном деле на Руси при Алексее Михайловиче начались в 1648 году. Причем в военных реформах второго царя из династии Романовых очень ярко проявилась характерная особенность всех предпринятых им государственных изменений: взять лучшее из чужого опыта и совместить с лучшим из отечественного. Далеко не каждый его предшественник или наследник на российском престоле мог похвастаться таким же взвешенным подходом!

Поэтому наряду с новыми полками иноземного строя в русской армии появились и два так называемых выборных полка — то есть состоящих из отобранных воинов. Отбирали же в полки почти исключительно русских военных, в том числе и на командные должности. Фактически выборные полки Алексея Михайловича были своего рода прообразом гвардии: неслучайно Первый выборный полк именовался также Государевым, а Второй — Дворцовым.

Престижный характер службы в выборных полках и то, что комплектовались, обучались и применялись эти подразделения так же, как и полки иноземного строя, то есть по самым современным военным канонам, быстро доказали свою эффективность. Созданные в конце 1650-х годов выборные полки отлично проявили себя в литовских и смоленских походах, в ходе Русско-турецкой войны 1672-1681 годов, а также в ходе сражений с бунтовщиками Степана Разина .

Пушка, которую изобрел сам великий князь

Затевая военную реформу, Алексей Михайлович не мог не понимать и того, что новая армия — это не только новые подходы к комплектованию и обучению войск, но и новое вооружение. И хотя роль холодного оружия во времена царствования Алексея Романова была по-прежнему велика, нельзя было не понимать, что будущее — за оружием огнестрельным.

В этой связи интересен эпизод, который в своих дневниковых записях приводит секретарь датского посольства при русском дворе Андрей Роде. По его воспоминаниям, 11 апреля 1659 года полковник Николай Бауман (командир одного из полков нового строя и артиллерийский специалист, на которого царь возложил обязанности унификации и стандартизации русской артиллерии) «пригласил к себе секретаря и толмача», чтобы изложить им планы по выпуску новых орудий. Среди чертежей, которые продемонстрировал полковник Бауман, был, как пишет Роде, «чертеж пушки, которую изобрел сам великий князь». Интерес Алексея Михайловича к новым видам вооружения подтверждают и другие современники, и в этом Алексей Романов тоже предвосхитил стремление своего наследника Петра Алексеевича лично участвовать в создании новых видов оружия и снаряжения.

Но изобрести новое – мало, нужно еще добиться, чтобы это новое нашлось, кому и где произвести. И с этой точки зрения правление Алексея Михайловича тоже стало прологом создания мощной оружейной отрасли в России. Тот же самый полковник Бауман, как вспоминает Роде, не просто показывал чертеж новой мортиры, но оговаривал, что «Ее предполагалось отлить в Туле на литейном заводе Марселиса. Но чтобы эта мортира была получше, ее хотели отлить особым образом. Так, чтобы пасть над камерой по желанию можно было разбирать на 3 части и складывать, и заделать винтами так, чтобы она опять была прочна и крепка, будто из одного куска». Тульский завод, о котором идет речь — это один из первых в России металлургических заводов и одно из первых оружейных предприятий, которое еще при Михаиле Федоровиче получило право «лить и ковать пушки, и ядра, и котлы, и доски, и разное прутье и всякое железное дело делать». При Алексее Михайловиче Тульский завод стал одним из оружейных центров России, каким он является и поныне.

Паруса русского «Орла»

Еще одна сфера, в которой Алексей Михайлович, образно говоря, показал направление движения своему знаменитому сыну — создание русского морского флота. Хотя создать настоящие военно-морские силы удалось только Петру Алексеевичу, но первый русский военный корабль был построен и спущен на воду по приказу его отца.

Поводом для создания фрегата «Орел» стал серьезный дипломатический успех Москвы, добившейся заключения торгового договора с Персией (расширение и активизация внешнеполитической деятельности России во второй половине XVII века тоже ставится в заслугу царю Алексею Михайловичу). Документ предусматривал прокладку главного торгового маршрута по Каспию, но при этом на русскую сторону возлагалась обязанность организации охраны купцов во время плавания. А для этого требовались настоящие мореходные корабли.

Процесс постройки «Орла», который традиционно называют фрегатом, хотя он представлял собой голландский пинас — трехмачтовый парусно-гребной корабль, растянулся на полтора года. Проблемы, которые испытывали корабелы, как нельзя лучше характеризуют условия, в которых царю Алексею Михайловичу довелось проводить и военную реформу, и все остальные преобразования. Лес, мастеров плотницких и канатных дел, резчиков по дереву приходилось добывать под угрозой применения войск или под обещаниями карательных санкций со стороны престола. Доходило до крайностей: известен факт, что однажды на просьбу прислать дополнительных опытных кузнецов в Пушкарском приказе ответили отказом, поскольку кузнец-де у них остался один, да и тот занят отливкой и отделкой колокольного языка.

В мае 1669 года «Орел» отправился в плавание к Каспию, имея на борту команду из 22 голландских моряков во главе с капитаном Давидом Бутлером и отряд из 35 стрельцов, вооруженных 22 пищалями, 40 мушкетами и четырьмя десятками пистолетов, а также новинкой — ручными гранатами. Все действия команды определялись созданным Бутлером «Корабельного строя письмом» — экстрактом наиболее важных положений голландского морского устава, ставшим предшественником петровского «Морского устава». И хотя проявить себя в бою «Орлу» не довелось (в 1670 году зазимовавший в Астрахани фрегат захватили казаки Степана Разина, которые загнали его в протоку Кутум и оставили там гнить), свою роль в истории становления русского морского флота он сыграл. Как говорил об этом Петр I, «хотя намерение отеческое не получило конца своего, однако же достойно оно есть вечного прославления, понеже от начинания того, яко от доброго семене, произошло нынешнее дело морское».

Изменить армию — изменить Россию

Существенные преобразования, которым подверглась русская армия и русское военное дело в царствование Алексея Михайловича, сыграли серьезную роль в изменении политической карты Восточной Европы в годы его правления. Достаточно сказать, что к 1676 году, когда закончилось правление Алексея Романова, в состав России вернулся Смоленск и многие другие города, утраченные в годы Смуты и в первое время после нее. Тогда же сумели добиться освобождения из-под польского ига Левобережной Украины, и эти земли вместе с Киевом тоже вернулись к русскому престолу. Русские казаки и стрельцы проложили новые маршруты за Урал и основали множество новых городов, которыми прирастало Московское царство: Симбирск, Нерчинск, Иркутск, Кунгур и другие.

Но важнее всего, пожалуй, то, что именно Алексей Михайлович сумел своими реформами расшатать закосневшую Русь, подготовить ее к преобразованиям, затеянным его сыном Петром. И военные реформы сыграли в этом не последнюю роль. Как известно, трансформация армии очень быстро влечет за собой трансформацию и промышленности, и общества в целом, поскольку нет такой сферы общественной жизни, которой не касались бы вопросы защиты Отечества. Неслучайно и Петр Алексеевич через два десятка лет тоже начнет менять Россию именно с армии.