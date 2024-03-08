РТИЩЕВ, ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ «БОЛЬШОЙ»

Рти́щев, Фёдор Михайлович «Большой» (06.04.1626—21.06.1673) — русский государственный деятель, окольничий (1656), просветитель и меценат. Ктитор Преображенского монастыря, где организовал ученое братство (Ртищевское братство). Содействовал приглашению в Россию украинских книжников-ученых, состоял в «Кружке ревнителей благочестия». В середине XVII в. основал первую больницу для бедных в Москве.

Лит .: Кашкин Н. Н. Родословные разведки. СПб., 1912. С. 448–449; Козловский И. П. Ф. М. Ртищев. Историко-биографическое исследование. Киев, 1906. М. Ю. Борисов.