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О лекторе

Черникова Татьяна Васильевна — кандидат исторических наук, доцент Кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного института международных отношений (МГИМО (У) МИД России).

План лекции

1. Международное положение и задачи внешней политики России к середине XVII в. 2. Положение Украины в составе Речи Посполитой. Запорожское казачество. Причины восстания Богдана Хмельницкого. 3. Украинская казачья старшина и Россия. 4. Причины вступления России в войну с Речью Посполитой за Украину. 5. Ход и итоги войны. Андрусовское перемирие 1667 г. 6. Причины, ход и итоги Русско-шведской войны 1656-1658 гг. Кардисский мир 1661 г. 7. Вмешательство Турции в дела Украины. Война России с Турцией в царствование Федора III Алексеевича. Бахчисарайский договор 1681 г. 8. Внешняя политика России времен регентства Софьи. Вечный мир с Речью Посполитой 1686 г. Крымские походы В.В. Голицына 1687 и 1689 гг. 9. Освоение Сибири во второй половине XVII в. 10. Итоги внешней политики России второй половины XVII в. Укрепление международного положения России. Рост ее территории.

Аннотация

В лекции разобрана внешняя политика России в царствования Алексея Михайловича, Федора III Алексеевича и регентства царевны Софьи.

Даны характеристики целей, задач и направлений русского внешнеполитического курса во второй половине XVII в. Отмечается преимущественно успешный действия России в это время на дипломатическом и военном поприщах.

Подробно изложена история восстания Богдана Хмельницкого и его борьба против зависимости Украины от Речи Посполитой. Показаны сложные отношения запорожской старшины с российской стороной в ходе Русско-польской войны 1654-1667 г. Успешный исход этой войны (возвращение России Смоленской и Чернигово-Северской земель, присоединение к России Левобережной Украины и Киева, установление российского контроля за Запорожской Сечью) значительно повысил международный статус Российского царства. Разобраны причины нейтрального исхода для России Русско-шведской войны 1656-1658 гг., в результате которой Россия не сумела вернуть себе выход на Балтику, однако ничего не потеряла.

Дан анализ внешней политики преемников царя Алексея — его сына царя Федора III (1676-1682) и дочери регента царевны Софьи (1682-1689).

Вопросы по теме лекции

1. Каково было международное положение России к середине XVII в.? 2. Какие цели и задачи преследовала внешняя политика Алексея Михайловича? 3. Почему Россия решила поддержать движение Богдана Хмельницкого? В чес совпадали, а в чем расходились цели России и восставшей против Речи Посполитой Украины? 4. Как развивались события Русско-польской войны за Украину в 1654-1667 гг.? 5. Каковы были итоги войны? 6. Можно ли считать Андрусовское перемирие 1667 г. значительным успехом России? 7. В чем состояли причины войны России с Турцией в царствование Федора III Алексеевича? Каковы были ее итоги? 8. Почему и как удалось заключить Вечный мир с Речью Посполитой в 1686 г.? Что этот договор давал России? 9. В чем состояли цели Крымских походов В.В. Голицына в 1687 и в 1689 г.? Почему за ними закрепилась слава «неудачных»? Так ли неудачны были походы Голицына? 10. Как шло освоение Сибири во второй половине XVII в. 11. Каковы итоги внешней политики России второй половины XVII в.?

Литература

Источники

1. Решение Земского собора о воссоединении Украины с Россией 1 октября 1653 г. // Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. М., 1985. Т. 3. Акты Земских соборов.

Хрестоматии

1. Хрестоматия по истории России. Учебное пособие / Составители: Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г. и др. М.: Проспект, 2012. 2. Хрестоматия по истории России. В 4-х т. Т.2: XVII – начало XVIII века / сост. И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. — М.: МИРОС — Международные отношения, 1995.

Учебные пособия

1. История России. Учебное пособие в 3-х т. М.: МГИМО, 2012: Черникова Т.В. Ч. 1: История России с древнейших времен — до эпохи Екатерины II. 2. Кириллов В.В. История России. М.: Юрайт, 2014. 3. Павленко Н.И., Андреев И.Л., Фёдоров В.А. История России с древнейших времен до 1861 года. Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2014.

Литература

1. Андреев И.Л. Алексей Михайлович. М., 2003. 2. Богданов А.П. Несостоявшийся император Федор Алексеевич. М., 2009. 3. Богданов А.П. «Истинное и верное сказание о крымском походе 1687 г.» — памятник публицистики Посольского приказа // Проблемы изучения нарративных источников по истории русского средневековья. М., 1982. 4. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. Київ, 1994. 5. Первые Романовы на российском престоле / А.А. Преображенский, Л.Е. Морозова, Н.Ф. Демидова. М., 2008. 6. Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. К.: Альтернативи, 2003.