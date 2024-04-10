7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

Смоленская война 1632-1634 гг. Организация и состояние московской армии.

Сташевский Е.

События Смутного времени показали наметившееся отставание русского войска в техническом, организационном и тактическом отношении от армий европейских государств. Поэтому правительство царя Михаила Федоровича, готовясь к войне с Речью Посполитой с целью отвоевания Смоленска, предприняло ряд шагов по модернизации российской армии. Кроме найма иностранных специалистов впервые были созданы полки "иноземного строя", вооруженные и обученные на западный манер. Обо всех этих мероприятиях, имевших большое значение для развития военного дела в России, рассказывается в книге профессора Киевского университета Св. Владимира Е.Д. Сташевского. Впервые опубликованная в 1919 г., она не утратила своего научного значения до настоящего времени.