Собор, воссоединивший Украину с Россией 1 октября 1653 года представители всех слоев русского общества поддержали идею принять Запорожскую Сечь в состав России

1 октября 1653 года представители всех слоев русского общества поддержали идею принять Запорожскую Сечь в состав России

В долгой и сложной истории взаимоотношений Русского царства с Украиной и Запорожской Сечью особое место занимает Земский собор 1653 года, созванный в Москве по указу царя Алексея Михайловича . Именно на этом соборе 11 (1) октября было вынесено решение «гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами и з землями принять», что фактически означало присоединение к России всей Левобережной Украины.

Казацкие просьбы

Решение Земского собора 1653 года поставило точку в довольно долгом процессе, начало которому положило посольство гетмана Петра Сагайдачного. В 1620 году этот предводитель запорожцев (черкас, как их чаще называли на Руси) отправил в Москву своего представителя Петра Одинца с предложением принять казаков на службу — за определенную плату. Обращение это было не случайным: как раз в то время Сагайдачный находился в сложной конфликтной ситуации с другим гетманом, Яковом Неродичем-Бородавкой, и поддержка московского царя была ему крайне необходима. Однако Москва ответила отказом: ссориться с Польшей в тот момент ей было не с руки.

Двумя годами позже с гораздо более весомым предложением — принять православное население Малой Руси в подданство русского царя — к Михаилу Федоровичу обратился митрополит Киевский и всея Руси Исаия Копинский, а еще через два года, в 1624 году, — митрополит Киевский Иов Борецкий. Но и на эти предложения Москва ответила отказом, и вновь по той же самой причине: из-за нежелания портить отношения с Речью Посполитой, которая в то время была существенно сильнее Московского царства. Попытка принять в подданство подданных другого властителя совершенно не укладывалась в общепринятые тогда нормы. Это было бы однозначно расценено как покушение на целостность Речи Посполитой, что неизбежно привело бы к войне.

Такая же судьба ожидала и первое обращение запорожского гетмана Богдана Хмельницкого, поднявшего в 1649 году восстание против польского владычества на Украине. И вновь причиной отказа было нежелание обострять и без того непростые отношения с поляками, что было неизбежно, прими Москва предложение запорожцев. Но на сей раз, хотя московский царь Алексей Михайлович и не ответил согласием, он принял решение поддерживать казаков деньгами и оружием — и это давало им надежду на то, что со временем их просьба будет удовлетворена.

Ультиматум, который открывает дорогу

Этот расчет оказался верным: в 1651 году, когда у Московского царства уже хватало и сил, и решимости противостоять Польше, казацкое предложение о переходе под руку Алексея Михайловича было вынесено на обсуждение Земского собора. Этот шаг был сделан вслед за предупреждением, которое донесло до польского короля русское посольство 1650 года: дескать, если Польша не прекратит проводить прежнюю политику на Украине, которая ведет к ухудшению положения православного населения, то Москва может поднять вопрос о своем вмешательстве в ситуацию.

Как и следовало ожидать, король Речи Посполитой Ян II Казимир отверг такой ультиматум — и это развязало руки и России, и запорожским казакам. В конце того же 1650 года в Москву прибыло очередное казацкое посольство, с которым представители русского государства обсуждали один-единственный вопрос: как именно можно осуществить переход запорожцев под руку московского царя и как скоро это может быть сделано. В итоге приняли решение срочно созвать Земский собор, датой которого определили 19 февраля 1651 года. Поначалу вопрос о воссоединении Левобережной Украины с Московским царством обсуждался на так называемом «освященном Соборе», в который входили исключительно представители православной церкви: в конце концов, поводом для восстания Богдана Хмельницкого стало в первую очередь несоблюдение польским королем своей присяги обеспечить запорожцам свободу вероисповедания и давление на православную церковь на Украине.

Клир вынес однозначное решение: если ситуация на Левобережной Украине не изменится, он готов дать свое разрешение запорожцам отрешиться от прежнего договора с польской короной, и тогда Москва сможет принять их под свою руку. Через несколько дней в московском Кремле собрался уже полный Земский собор, результат которого неизвестен до сих пор. Впрочем, по мнению некоторых историков, он и не выносил своего решения. Посольство 1650 года предупреждало поляков, что московский царь поставит перед собором вопрос о вмешательстве в ситуацию, — и, видимо, царь действительно ограничился этим. Он сообщил представителям земства о положении в Запорожской Сечи, но не стал требовать немедленного решения: ему достаточно было решения «церковного» собора.

Полугодовой собор

После того как положение повстанцев Богдана Хмельницкого стало ухудшаться, гетман снова обратился к царю Алексею Михайловичу с просьбой о воссоединении — и на сей раз получил однозначный положительный ответ. Однако решить вопрос исключительно своей волей московский царь не хотел и не мог, ему требовалась поддержка Земского собора, чтобы юридически оформить процедуру перехода запорожцев из Речи Посполитой в число русских подданных.

В конце зимы 1653 года в Москве при участии царя Алексея Михайловича и боярской думы было решено созвать новый Земский собор, который дал бы свое согласие на воссоединение России с Левобережной Украиной, и отправить посольство в Польшу, которое изложит позицию Москвы. Начало работы собора назначили на 20 мая, рассчитывая, что к тому времени будут получены какие-то существенные сведения от посольства, которые могут оказаться важными при обсуждении предложения Богдана Хмельницкого.

Собор действительно начал свою работу 20 мая и продолжался с серьезными перерывами до последних дней сентября, пока не прибыли отправленные в Польшу послы. Фактически решение о принятии запорожцев в русское подданство было принято еще 25 мая, о чем сам Алексей Михайлович и сообщил в письме послам. Чуть позже, 22 июня, царская грамота с сообщением о том, что Москва готова принять запорожцев под свою руку, отправилась и гетману Богдану Хмельницкому. В ней, кроме того, сообщалось и о том, что русское войско уже готовится к предстоящей войне.

Чтобы исключить любую возможность указать на нелегитимность соборного решения, русский царь и бояре посчитали необходимым, чтобы окончательный «приговор» выносился максимально представительным составом Земского собора. Такой и был собран к 1 октября, и список представителей был действительно чрезвычайно обширен. Достаточно сказать, что среди них были, как указано в «Дворцовом разряде», «торговые люди гостинной, суконной сотен, тяглые люди (то есть несущие государственные повинности. — Прим. авт. ) черных сотен и дворцовых слобод» и даже «стрелецкие головы». Судя по всему, участие последних диктовалось необходимостью заранее подтвердить готовность войска к неизбежной войне с Польшей, а присутствие «торговых людей» требовалось, чтобы решить вопрос о финансировании и материальной поддержке кампании.

Присяга на верность

4 октября из Москвы в Переяславль, казачью столицу той эпохи, отправилось приехавшее в сентябре посольство запорожцев во главе с Лаврином Капустой — известить гетмана об окончательном решении Земского собора и согласии русского царя принять Войско Запорожское в российское подданство. Через пять дней вслед за ним двинулось и официальное русское посольство, которое возглавлял тверской наместник Василий Бутурлин, опытнейший дипломат и военачальник. Именно он заключил с запорожскими казаками соглашение о совместных действиях против Речи Посполитой, а чуть позже на Переяславской раде, которая подтвердила согласие объединить Гетманщину с Россией, принял казацкую присягу царю Алексею Михайловичу.

Окончательно процесс перехода запорожцев в русское подданство был закреплен, когда Москва подтвердила договор, составленный казацкими старшинами, — так называемые Переяславские статьи. Запорожское Войско сохранило колоссальную самостоятельность и получило гарантии обширного финансирования из русской казны, что полностью удовлетворяло запросы казаков на тот момент, а русская корона приобрела 60-тысячное войско, обладающее колоссальным военным опытом. Но не только. Известия о том, насколько проще живется под рукой русского царя, расходились как круги по воде, и очень скоро на земли Гетманщины, или Малой Руси, стали активно переселяться жители других украинских краев, преимущественно православные, что привело к быстрому развитию этой территории — на благо Русского государства.