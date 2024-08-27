Решение земского собора о воссоединении Украины с Россией По мере того как после Смуты в России было восстановлено хозяйство, укреплены государственные учреждения на местах и в центре, страна начала переходить от пассивной оборонительной внешней политики к активным действиям за пределами своих границ. И действия эти были в основном успешными.

В прошлом во 161-м году мая 25 по указу великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии самодержца говорено на соборех о литовском и о черкаском делех. А в нынешнем во 162-м году октября в 1 день великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии самодержец указал о том же литовском и о черкаском делех учинити собор, а на соборе быти великому государю святейшему Никону, патриарху московскому и всеа Русии, и митрополитом, и архиепискупом, и епископом, и черным властем, и бояром, и окольничим, и думным людем, и стольником, и стряпчим, и дворяном московским, и дьяком, и дворяном, и детем боярским (выборным) из городов, и гостем, и торговым и всяких чинов людем. И указал государь им объявити литовского короля и панов рад прежние и нынешние неправды, что с их стороны делаютца к нарушенью вечного докончанья, а от короля и от панов рад исправленья в том не бывало. И чтоб те их неправды ево государевым Московского государства всяких чинов людем были ведомы. Также и запорожского гетмана Богдана Хмельницкого присылки объявити, что они бьют челом под государеву высокую руку в подданство. И что ныне король и паны рады при государевых великих послех по договору исправленья не учинили и отпустили их без дела. <…>

Да в прошлых годех присылал ко государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Русии запорожской гетман Богдан Хмельнитцкой и все Войско Запорожское посланников своих многижда, что паны рада и вся Речь Посполитая на православную христианскую веру греческаго закона и на святые божии восточные церкви востали и гонение учинили большое. И их, запорожских черкас, от истинной православной християнской веры, в которой они издавна живут, учали отлучать и неволить к своей римской вере. И церкви божии запечатали, а в ыных учинили унею, и всякие над ними гонения, и поругания, и злости нехристиянские чинили, чего они и над еретиками и над жидами не чинят. И они, черкасы, не хотя благочестивые християнские веры отбыти и святых божиих церквей в разорении видети и видя себя в таком злом гоненье, поневоле, призвав к себе в помочь крымского хана с ордою, учали за православную християнскую веру и за святые божии церкви против их стояти. А у царского величества милости просят, чтоб он, великий християнский государь, жалея благочестивые православные християнские веры и святых божиих церквей и их, православных християн, невинные крови пролития, умилосердился над ними, велел их приняти под свою царского величества высокую руку. <…>

И выслушав, бояре приговорили: за честь блаженные памяти великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и за честь сына его государева, великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии, стояти и против польского короля война весть. А терпети больше того нельзя, потому что многие годы в королевских грамотах и в порубежных листех писали их государские имянованъя и титлы мимо вечного докончанья и посольского договору, со многою пропискою.

Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т.3. Акты Земских соборов. М., 1985

«БОЖЕ УТВЕРДИ, БОЖЕ УКРЕПИ, ЧТОБ МЫ НАВЕКИ БЫЛИ ЕДИНО!»

«После такого земского приговора, царь послал в Переяславль боярина Бутурлина, окольничего Алферьева и думного дьяка Лопухина принять Украину под высокую руку государя. Послы эти прибыли на место 31 декабря 1653 года. Гостей с достодолжной почестью принял переяславский полковник Павел Тетеря.

1 января прибыл в Переяславль гетман. Съехались все полковники, старшина и множество казаков. 8 января, после предварительного тайного совещания со старшиной, в одиннадцать часов утра, гетман вышел на площадь, где была собрана генеральная рада. Гетман говорил:

«Господа полковники, есаулы, сотники, все войско запорожское! Бог освободил нас из рук врагов нашего восточного православия, хотевших искоренить нас так, чтоб и имя русское не упоминалось в нашей земле. Но нам нельзя более жить без государя. Мы собрали сегодня явную всему народу раду, чтоб вы избрали из четырех государей себе государя. Первый - царь турецкий, который много раз призывал нас под свою власть; второй - хан крымский; третий - король польский, четвертый - православный Великой Руси, царь восточный. Турецкий царь басурман, и сами знаете: какое утеснение терпят братия наша христиане от неверных. Крымский хан тоже басурман. Мы по нужде свели было с ним дружбу и через то приняли нестерпимые беды, пленение и нещадное пролитие христианской крови. Об утеснениях от польских панов и вспоминать не надобно; сами знаете, что они почитали жида и собаку лучше нашего брата-христианина. А православный христианский царь восточный одного с нами греческого благочестия: мы с православием Великой Руси единое тело церкви, имущее главою Иисуса Христа. Этот великий царь христианский, сжалившись над нестерпимым озлоблением православной церкви в Малой Руси, не презрел наших шестилетних молений, склонил к нам милостивое свое царское сердце и прислал к нам ближних людей с царской милостью. Возлюбим его с усердием. Кроме царской высокой руки, мы не найдем благотишнейшего пристанища; а буде кто с нами теперь не в совете, тот куда хочет: вольная дорога».

Раздались восклицания:

«Волим под царя восточного! лучше нам умереть в нашей благочестивой вере, нежели доставаться ненавистнику Христову, поганому».

Тогда переяславский полковник начал обходить казаков и спрашивал: - Все ли тако соизволяете? - Все! - отвечали казаки.

«Боже утверди, Боже укрепи, чтоб мы навеки были едино!» Прочитаны были условия нового договора. Смысл его был таков: вся Украина, казацкая земля (приблизительно в границах Зборовского договора, занимавшая нынешние губернии: Полтавскую, Киевскую, Черниговскую, большую часть Волынской и Подольской), присоединялась под именем Малой России к Московскому государству, с правом сохранять особый свой суд, управление, выбор гетмана вольными людьми, право последнего принимать послов и сноситься с иноземными государствами, неприкосновенность прав шляхетского, духовного и мещанского сословий. Дань (налоги) государю должна платиться без вмешательства московских сборщиков. Число реестровых увеличивалось до шестидесяти тысяч, но дозволялось иметь и более охочих казаков».

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей

Война с Польшей

Московские войска вступили на территорию Украины и Белоруссии. Последняя также бунтовала против панов, но, не имея казачества, была лишена костяка, вокруг которого можно было бы создать народную армию. Царь Алексей находился при войсках. За 1654 г. москвитяне заняли Смоленск, 33 белорусских города, в том числе и Полоцк, и вторглись в пределы Литвы. На юге успешно действовало русско-украинское войско. Казалось, разгром Речи Посполитой близок. Тем более, что у нее появился еще один враг. Швеция напала на Польшу летом 1655 г. и захватила многие польские земли вместе со столицей Варшавой.

В Речи Посполитой ряд магнатов и часть панов стали считать, что лучше договориться с Московией, может, даже объединиться с ней в личную унию, выбрав на престол Речи Посполитой Алексея Михайловича или его сына царевича Алексея. Так и войну с Русью можно кончить, и одолеть шведского короля Карла X. Эти идеи пришлись по душе в московских верхах, несмотря на протесты Хмельницкого, не желавшего мира с Речью Посполитой ни на каких условиях.

Война со Швецией в 1656-1658 годах

Ожидая смерти престарелого польского монарха и выборов нового короля, Россия заключила с Польшей перемирие (октябрь 1656) и принялась воевать с Швецией, надеясь вернуть себе выход к Балтике.

Вначале война шла успешно. Русские захватили Дерпт, Динабург, Мариенбург, осадили Ригу. Однако взять Ригу московские полки не смогли. В Польше тем временем восторжествовали противники ориентации на Россию. Они заключили мир со Швецией и объявили войну Московскому царству. Планы унии таким образом оказались похороненными, а Россия стояла перед войной на два фронта, чего она себе позволить не могла. Уже чувствовалась усталость и войск, и народа, задавленного налогами, средства от которых поглощала эта длительная борьба.

России пришлось пойти на уступки Швеции. В 1658 г. заключили перемирие, а в 1661 в Кардиссе - мир. Россия по нему ничего не потеряла из того, что имела перед русско-шведской войной, но ничего и не приобрела. Захваченные прибалтийские крепости москвитяне вернули шведскому королю.

Продолжение войны за Украину

С переменным успехом пошла война России с Речью Посполитой на Украине. Русские силы были вытеснены из Литвы и Белоруссии. Речь Посполитая контролировала Правобережную часть Украины. А в Москве уже отшумел медный бунт, неспокойно было на казачьем Дону и окраинах.

На Левобережную Украину, где сохранялось гетманское правление, приехало множество московских воевод и приказных людей. Москвичи не очень считались с украинской самобытностью, так как полагали, что Украина уже такая же часть России, как и все другие. Все это огорчало тех, кому совсем не таким виделся союз Украины с «великим восточным царем». Расхождение своих и московских взглядов на отношения Москвы и Украины почувствовал еще Богдан Хмельницкий. Когда гетман выпивал лишнее, он плакал, сердился на «москалей», говорил: «Не того я хотел!» Многие последователи гетмана, в частности сын Богдана - Юрий Хмельницкий, пытались «отложиться» от Москвы. Кто-то из них надеялся на автономию (внутреннее самоуправление) при польском покровительстве (гетман Иван Выговский), кто-то - при крымском или турецком (гетман Иван Брюховецкий), но Московия, опираясь на своих украинских сторонников, крепко держала вновь приобретенные земли. Главным достоинством Москвы в глазах простого украинского народа стало исчезновение с украинской земли, подвластной русскому царю, польских панов и их крепостного права.

Итоги войны за Украину

Война России и Речи Посполитой истощала ресурсы обеих стран. Наконец с поляками вступили в длительные переговоры. Они завершились 30 января 1667 г. Андрусовским перемирием, заключенным на 13,5 лет. Переговоры с русской стороны успешно вел Ордин-Нащокин. Россия получила Смоленск и все украинские земли по левому восточному берегу Днепра. Киев, стоящий на правом берегу Днепра, был отдан России временно, на 2 года. Впрочем, Московское царство Киев в положенный срок не вернуло, а закрепило за собой. Запорожье находилось в совместном управлении Москвы и Речи Посполитой, однако московское влияние было там сильнее.