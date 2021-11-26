ПОЛЯНОВСКИЙ МИР 1634

ПОЛЯНОВСКИЙ МИР 1634 года - договор между Русским государством и Речью Посполитой , завершивший Смоленскую войну 1632-1634 годов. Заключён 4 июня примерно в 20 км от Вязьмы на берегу реки Поляновка при её пересечении со старой Смоленской дорогой.

(све­де­ния о под­пи­са­нии Поляновского мира в селе Сем­лё­во, рас­про­стра­нён­ные в ис­то­рио­гра­фии, оши­боч­ны). Под­пи­сан с русской сто­ро­ны боя­ри­ном Ф.И. Ше­ре­ме­те­вым, околь­ни­чим князем А.М. Льво­вым, дум­ным дво­ря­ни­ном С.М. Про­ес­те­вым и другими, с поль­ско-ли­тов­ской - ве­ли­ким ко­рон­ным канц­ле­ром Я. Жад­зи­ком, гет­ма­ном поль­ным ли­тов­ским князем К. Рад­зи­вил­лом, гет­ма­ном поль­ным ко­рон­ным М. Ка­за­нов­ским, А.К. Гон­сев­ским и другими. Про­воз­гла­шал «веч­ный» мир ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми. Со­дер­жал от­каз польского ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва IV (с мая 1634 года уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах, про­хо­див­ших с 20(30) апреля) за се­бя, сво­их по­том­ков и бу­ду­щих ко­ро­лей поль­ских и ве­ли­ких кня­зей ли­тов­ских от при­тя­за­ний на русский пре­стол (под­лин­ник до­го­во­ра об ус­ло­ви­ях из­бра­ния на русский пре­стол ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва 1610 года под­ле­жал воз­вра­ще­нию в Рос­сию; до сих пор не об­на­ру­жен польской сто­ро­ной). Поляновский мир оп­ре­де­лял пра­виль­ное на­пи­са­ние ти­ту­лов пра­ви­те­лей Русского государства и Ре­чи По­спо­ли­той. Вклю­чал обя­за­тель­ст­ва обо­их го­су­дарств не под­дер­жи­вать вра­гов друг дру­га, не пропус­кать че­рез свою тер­ри­то­рию вой­ска треть­ей сто­ро­ны. Со­глас­но Поляновскому миру, Русское государство ус­ту­па­ло Ре­чи По­спо­ли­той Ве­лиж­ские во­лос­ти, а так­же ряд го­ро­дов с их уез­да­ми и во­лос­тя­ми, в ча­ст­но­сти Се­беж, Смо­ленск, До­ро­го­буж, По­чеп, Труб­чевск, Ста­ро­дуб, Чер­ни­гов, Нов­го­род Се­вер­ский, от­ка­зы­ва­лось от пре­тен­зий на Ли­во­нию, Кур­лянд­ское гер­цог­ство , го­ро­да По­лоцк, Ве­лиж, Ви­тебск, Мсти­славль и другие. В свою оче­редь, Речь По­спо­ли­та бра­ла на се­бя обя­за­тель­ст­ва не пре­тен­до­вать на ряд русских го­ро­дов с их уез­да­ми и во­лос­тя­ми - Нов­го­род, Псков, Ве­ли­кие Лу­ки, Ржев, Вязь­му, Брянск, Орёл, Севск, Курск, Пу­тивль, Во­ро­неж, Бел­го­род, Ва­луй­ки и другие. Поляновский мир пре­ду­смат­ри­вал воз­мож­ность об­ме­на тер­ри­то­рия­ми в по­гра­нич­ных рай­онах (русско-польская гра­ни­ца ус­та­нов­ле­на в 1634-1648 годы специальными ме­же­вы­ми ко­мис­сия­ми). Бы­ли оп­ре­де­ле­ны сро­ки для об­ме­на плен­ны­ми (1634-1635) и для вы­во­да русских войск и вы­ез­да пра­во­слав­но­го ду­хо­вен­ст­ва из пе­ре­да­вае­мых Ре­чи По­спо­ли­той го­ро­дов (2-4 недели по­сле под­пи­са­ния до­го­во­ра; ку­пе­че­ст­во и по­сад­ское на­се­ле­ние мог­ли ос­тать­ся или уе­хать, са­мо­стоя­тель­но вы­брав под­дан­ст­во). Поляновский мир вос­ста­нав­ли­вал тор­го­вые от­но­ше­ния ме­ж­ду стра­на­ми, вво­дил оди­на­ко­вые по­шли­ны для русских и поль­ско-ли­товских куп­цов, раз­ре­шал им вес­ти тор­гов­лю вез­де, кро­ме за­мос­ков­ных го­ро­дов и сто­лиц (Мо­ск­вы, Кра­ко­ва и Виль­но; ис­клю­че­ние де­ла­лось для куп­цов, вхо­див­ших в со­став по­соль­ских де­ле­га­ций). Поляновский мир скор­рек­ти­ро­ван ря­дом про­то­ко­лов, в ча­ст­но­сти в 1645 году в со­став Русского государства воз­вра­щён городу Труб­чевск (про­то­кол о пе­ре­да­че под­пи­сан в Вар­ша­ве в 1644 году). Пре­кра­тил дей­ст­во­вать в свя­зи с на­ча­лом русско-польской вой­ны 1654-1667 годов. Текст Поляновского мира не опуб­ли­ко­ван (под­лин­ник хра­нит­ся в Ар­хи­ве внеш­ней по­ли­ти­ки Российской им­пе­рии, ко­пии XVII-XVIII веков - в РГАДА).

Бы­ло так­же под­пи­са­но 17(27).5.1634 года русско-польское тай­ное со­гла­ше­ние об уп­ла­те русской сто­ро­ной 20 тысяч рублей за воз­вра­ще­ние ей города Сер­пейск (ны­не се­ло Ме­щов­ско­го района Ка­луж­ской области) с уез­дом (день­ги пе­ре­да­ны Я. Жад­зи­ку на сле­дую­щий день по­сле за­клю­че­ния Поляновского мира), вхо­див­ших в со­став Ре­чи По­спо­ли­той по Де­улин­ско­му пе­ре­ми­рию 1618 года.

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