Переяславская рада По просьбе гетмана Запорожской Сечи Богдана Хмельницкого и в соответствии с народным волеизъявлением Украина вошла в состав Российского государства. Земский собор в Москве и Всеукраинская Рада в городе Переяславле утвердили воссоединение Украины с Россией законодательно.

По мере того как после Смуты в России было восстановлено хозяйство, укреплены государственные учреждения на местах и в центре, страна начала переходить от пассивной оборонительной внешней политики к активным действиям за пределами своих границ. И действия эти были в основном успешными.

Как известно, со времен Ивана III Московская Русь стала высказывать претензии на обладание православными землями, входившими некогда в Киевскую Русь. Жители этих западных и южных древнерусских земель и в XVII в. именовали себя русскими. В тоже время, с XIV в. шел процесс складывания самостоятельных белорусской и украинской народностей, формировались их самостоятельные языки, культура, обычаи, национальный характер. В XIII-XIV вв. белорусские и украинские земли вошли в состав Великого княжества Литовского, а с образованием по Люблинской унии 1569 г. Речи Посполитой бывшая Западная и Южная Русь вошли в это единое польско-литовское государство.

К XVII в. украинское и белорусское население стало чувствовать на себе возрастающее тройное давление: национальное, социальное и религиозное. Вся совокупность прав и привилегий была у католического польского и литовского шляхетства (дворянства), и особенно у крупных землевладельцев аристократов - магнатов. Суровое польское крепостное право стало распространяться на украинские и белорусские земли с появлением там поместий польских панов. Польский закон позволял панам даже убивать своих крепостных холопов. Католичество в Речи Посполитой было основной религией, православный «русский народ», как и протестанты, подвергались гонениям и принуждению к переходу в католицизм.

Естественно, что в таких условиях зародилась национально-религиозная оппозиция «русского народа» польско-литовскому господству. Российские претензии и помощь Москвы постоянно подпитывали силы недовольных.

ЗАПОРОЖЦЫ. ЗА ВЕРУ И ВОЛЮ

Сами же они обладали значительной вооруженной силой. Это было запорожское казачество, живущее на южных, опасных близостью к татарам, окраинах. Столица запорожского войска - Запорожская Сечь, служила постоянным центром, где находилась казацкая вольница, готовая к набегам на татар, турок и на самих поляков. Хотя казаки, записанные в королевский список - реестр, считались на службе у короля Речи Посполитой и получали за то жалованье деньгами, хлебом, порохом и оружием, они часто восставали, когда считали, что их права ущемлены. Тем более с ростом крепостничества на Украине к Днепру, за пороги, бежали крестьяне и холопы. Нереестровое казачество за счет них росло. Эти новые запорожцы жили, нанимаясь к зажиточным казакам, занимались ловлей рыбы, охотой, но, как и голутвенные казаки Дона, нереестровое запорожское казачество чаще промышляло военными набегами.

В 1630 г. Речь Посполитая вдруг осознала, что от этой вольной пограничной стражи слишком много опасности, и пыталась держать казаков в узде. На границе с казачьими землями построили крепость Кодак, поместили туда немецкий наемный гарнизон. Целью гарнизона было препятствовать проникновению беглых в Запорожье и сдерживать активность самих запорожцев, стремящихся на север.

Крепость мало помогла. Ее вскоре уничтожили вместе с гарнизоном восставшие нереестровые казаки во главе с атаманом Иваном Сулимой. А за 5 лет до этого отгремело восстание казаков Тараса Федоровича. Бунтовали казаки под предводительством Павлюка и Острянина в 1637-1638 гг. Все эти выступления были подавлены, но подавлены с трудом.

Власти Речи Посполитой уничтожили выборность верховного запорожского атамана - гетмана, а также выборность прочих высоких казачьих должностей. Теперь король назначал запорожских вождей. Десять лет стояла тишина. Это была обманчивая тишина - та, что обычно наступает перед бурей.

Буря грянула в 1648 г., когда очередное восстание запорожцев выплеснулось за пределы запорожской казачьей области, охватило всю Украину и превратилось в национально-освободительную войну, знаменем которой стала защита православия.

Возглавил борьбу Богдан Хмельницкий. Он происходил из украинских шляхтичей. Когда-то Богдан занимал второй по значимости в запорожском войске пост войскового писаря. Поляки лишили Хмельницкого этого поста. Богдан имел все основания ненавидеть панов: один польский шляхтич дотла сжег его поместье и засек до смерти 10-летнего сына.

Войско Богдана двинулось за пределы Сечи. В мае 1648 г. оно дважды в битвах у урочища Желтые Воды и у Корсуни разгромило коронную армию Речи Посполитой. Весть о победах привлекла к Хмельницкому повстанцев со всей Украины. У него возникла массовая народно-казацкая армия. Союзником Хмельницкого выступил крымский хан. После битв у Пилявец (сентябрь 1648) и у Зборова (август 1649) король вынужден был поставить вопрос об автономии части украинских земель. Богдан не очень хотел идти на эти переговоры, но хан, получивший от поляков подарки, настаивал, угрожая встать на сторону Речи Посполитой.

По Зборовскому договору, число реестровых казаков увеличивалось почти в 4 раза (до 40 тыс. человек). Хмельницкий управлял Запорожьем и Восточной Украиной.

Но Богдан тогда уже грезил о великом украинском княжестве, включавшем все южнорусские земли. Беглые крестьяне, не попавшие в новый реестр, не желали возвращаться в крепостную неволю. Они жаждали биться с панами за веру и волю. Старшина и православные украинские шляхтичи не прочь были совсем вытеснить польских и литовских помещиков с украинских земель, они не хотели ограничиваться только уравниванием в правах с католическим шляхетством.

В итоге началась новая война украинцев с польскими войсками. Шла она не так успешно, как первая. В решающем сражении под Берестечком (в июне 1651) опять подвел союзник украинцев - крымский хан. Когда уже казалось, что народная армия вот-вот победит, он насильно увез с поля битвы Хмельницкого и отвел свою конницу. Белоцерковский мир, заключенный в сентябре 1651 г., сократил территорию, на которую распространялось гетманское управление; реестр казаков был снижен до 20 тыс. человек.

Ясно, что этот мир был только передышкой. В Польше раздавались голоса, требовавшие покончить с запорожскими разбойниками окончательно. Богдан и старшина понимали, что для продолжения борьбы нужен надежный союзник. Хмельницкий не раз посылал гонцов к царю Алексею Михайловичу, которого звал не иначе, как «великий царь восточный», с просьбой взять восставшие территории под свою руку. В Москве медлили, потому что еще свежа была в памяти катастрофа под Смоленском, а принятие такого решения означало непременную новую войну с Речью Посполитой.

В 1653 г. настал решительный момент. Украинцы опять воевали с панами. Крымский хан опять им изменил в самый решающий момент битвы у Жванца (1653). За огромную сумму хан перешел на сторону Речи Посполитой. Без поддержки России выиграть войну с панами и крымцами войска Хмельницкого не имели шансов.

В Москве собрали Земский собор. 1 октября 1653 г. он принял решение о присоединении Украины к России. 8 января 1654 г. Украинская рада в г. Переяславле также одобрила воссоединение Московской и Южной (или как тогда говорили Малой) России.