Переяслáвская рáда

Переяслáвская рáда ( укр. Переяславська рада) — общее вой­сковое собрание запорожского казачества во главе с Богданом Хмельницким 8[18] января 1654 в Переяславе для принятия Вой­ском Запорожским (ВЗ) присяги на верность царю Алексею Михайловичу и создания военно-политического союза. Национально-освободительная вой­на под предводительством Б. Хмельницкого, начатая в 1648, привела к созданию запорожской автономии, сохранить которую в рамках Речи Посполитой было практически невозможно. 8[18] июня 1648 Хмельницкий обратился к царю с просьбой о военном союзе против Речи Посполитой. Посольства в Москву в 1648–1652 существенных результатов не дали. Только в 1653 на Земском соборе было принято решение об объявлении вой­ны Речи Посполитой и принятии Гетманщины в состав Русского государства, утвержден состав посольства во главе с боярином Василием Бутурлиным.

17[07] января 1654 в Переяславе (см. Переяславль Южный ) гетман Хмельницкий, генеральный писарь ВЗ Иван Выговский и переяславский полковник Павел Тетеря провели переговоры с В. Бутурлиным о процедуре провозглашения перехода ВЗ под «высокую руку царя». 18[08] января Хмельницкий произнес речь о целесообразности перехода под покровительство Московского государства перед Генеральной радой ВЗ. В переяславском Успенском соборе руководство ВЗ было приведено к присяге на верность царю (всего — 284 человека). Московские послы отказались давать присягу от имени царя о правах и привилегиях ВЗ, ссылаясь на заверения в царской грамоте и то, что такая присяга не предусмотрена процедурой. Бутурлин передал Хмельницкому в знак скрепления договоренности царскую грамоту и символы гетманской власти — хоругвь, булаву и шапку. Вследствие П. р. был создан военно-политический союз Гетманщины и Русского государства. В марте были подписаны Мартовские статьи (или Переяславский договор), регламентировавшие правовой, финансовый и военный статус Украины. Оригиналы документов не сохранились, известны только их копии и черновики.

Лит .: Мицик Ю. А. Переяславська рада і Московський договір 1654 року // Науковий вісник Дипломатичноï академіï Украïни. 1998. Вип. 1. С. 49–51; Переяславська рада 1654 року (Історіографія та дослідження) / Ред. кол. П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. Киïв, 2003. Ченцова В. Г . Восточная церковь и Россия после Переяславской рады, 1654–1658. Документы. М., 2004. Ю. Э. Шустова.