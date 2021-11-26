ПАЛИЙ СЕМЁН ФИЛИППОВИЧ

ПАЛИЙ СЕМЁН ФИЛИППОВИЧ - военный деятель на Правобережной Украине .

Настоящая фамилия Гур­ко. Воз­мож­но, обу­чал­ся в Кие­во-Мо­ги­лян­ском кол­ле­гиу­ме (конец 1650-х годов - 1-я половина 1660-х годов). В 1670-х годах слу­жил в вой­ске гет­ма­на Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны П. Д. До­ро­шен­ко , за­тем ушёл в За­по­рож­скую Сечь к ко­ше­во­му ата­ма­ну И. Д. Сер­ко, где и по­лу­чил про­зви­ще Па­лий (Под­жи­га­тель).

По­сле по­ста­нов­ле­ния Сей­ма Ре­чи По­спо­ли­той, раз­ре­шив­ше­го рее­ст­ро­вым ка­за­кам пе­ре­се­лить­ся на Пра­во­бе­реж­ную Ук­раи­ну с со­хра­не­ни­ем всех при­ви­ле­гий, сфор­ми­ро­вал Фас­тов­ский (с 1702 года Бе­ло­цер­ков­ский) полк, его пол­ков­ник (1685-1704, 1708-1710 годы). Обу­ст­ро­ил под­кон­троль­ную пол­ку тер­ри­то­рию («Фас­тив­щи­ну») так, что она ста­ла идеа­лом ка­зац­кой воль­ни­цы.

К Палийу сте­ка­лись лю­ди из раз­ных мест, в т. ч. с Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны и из Молдавского княжества. В 1688 году он впер­вые об­ра­тил­ся в Мо­ск­ву с прось­бой (под­дер­жа­на гет­ма­ном И. С. Ма­зе­пой) о во­енной по­мо­щи и при­ня­тии в под­дан­ст­во ца­рей Пет­ра I и Ива­на V. Од­на­ко не по­лу­чил со­гла­сия пра­ви­тель­ст­ва ца­рев­ны Со­фьи Алек­се­ев­ны, сле­до­вав­ше­го ус­ло­ви­ям «Веч­но­го ми­ра» 1686 года, за­клю­чён­но­го с Ре­чью По­спо­ли­той. В но­ябре 1689 года аре­сто­ван польскими вла­стя­ми вме­сте с не­сколь­ки­ми стар­ши­на­ми и на­хо­дил­ся в за­то­че­нии до апреля 1690 года, ос­во­бо­ж­дён по при­ка­зу ко­ро­ля Яна III Со­бес­ко­го.

Не­од­но­крат­но про­ти­во­дей­ст­во­вал на­бе­гам крым­ских та­тар на Не­ми­ров, Умань, Бе­лую Цер­ковь и Фас­тов (1688-1695 годы), один из ор­га­ни­за­то­ров на­бе­гов ка­за­ков на Ак­кер­ман (1691 год), Оча­ков (1692 год; август 1694 года, тай­но под­дер­жан русским пра­ви­тель­ст­вом, от­пра­вив­шим Палийу ма­те­ри­аль­ную по­мощь, ору­жие и на­гра­ды), Бен­де­ры (1693 год). Уча­ст­во­вал в по­хо­дах Ма­зе­пы на Ки­зи-Кир­мен в 1690, 1693 годах, а так­же в 1694 году, ко­гда ру­ко­во­дил ле­во­бе­реж­ным Лу­бен­ским пол­ком.

В 1699 году, от­ка­зав­шись под­чи­нить­ся ре­ше­нию Сей­ма Ре­чи По­спо­ли­той о ли­к­ви­да­ции ка­зац­ких пол­ков в Ки­ев­ском и Брац­лав­ском вое­вод­ст­вах, стал ор­га­ни­зо­вы­вать на­па­де­ния на вла­де­ния ка­то­лической шлях­ты. В 1700 году на­нёс по­ра­же­ние под Фас­то­вом великому гет­ма­ну ко­рон­но­му С. Я. Яб­ло­нов­ско­му. Осе­нью 1702 года при­мкнул к вос­ста­нию ка­за­ков Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны, вспых­нув­ше­му в от­вет на по­пыт­ку ко­ро­ля Ав­гу­ста II уп­разд­нить их пол­ки. В но­ябре 1702 года вос­став­шие за­ня­ли Бе­лую Цер­ковь (в де­каб­ре - Бар, Не­ми­ров и Мед­жи­бож), то­гда же Палий вме­сте с на­каз­ным гет­ма­ном С. И. Са­му­сем и З. Ю. Ис­крой об­ра­тил­ся к Ма­зе­пе с прось­бой при­нять ох­ва­чен­ную вос­ста­ни­ем тер­ри­то­рию под цар­скую юрис­дик­цию.

Зи­мой 1702/1703 года мас­со­вые вол­не­ния (в ис­то­рио­гра­фии по­лу­чи­ли название «па­ли­ив­щи­на») ох­ва­ти­ли По­до­лье и Брац­лав­щи­ну, к дви­же­нию примк­ну­ли кре­сть­я­не и часть пра­во­слав­ной шлях­ты. В 1703 году поль­ный ко­рон­ный гет­ман А. М. Си­няв­ский очи­стил б. ч. Брац­лав­ско­го вое­вод­ст­ва от ка­за­ков. Палий удер­жал за со­бой толь­ко Бе­лую Цер­ковь и вновь об­ра­тил­ся за по­мо­щью в Мо­ск­ву. Од­на­ко Пётр I, опа­сав­ший­ся ос­лож­не­ния от­но­ше­ний со сво­им со­юз­ни­ком Ав­гу­стом II, в апреле 1704 года на­пра­вил Ма­зе­пу на Пра­во­бе­реж­ную Ук­раи­ну - для по­мо­щи польскому ко­ро­лю. Гет­ман, за­ма­нив к се­бе Палия, 1(11) августа аре­сто­вал его, ого­во­рил пе­ред ца­рём, об­ви­нив в том, что Палий яко­бы пе­ре­шёл на сто­ро­ну шве­дов. В мар­те 1705 года Палий был от­прав­лен из Ба­ту­ри­на в Мо­ск­ву, а из Мо­ск­вы в ию­ле - в ссыл­ку в Томск.

По­сле из­ме­ны гет­ма­на Ма­зе­пы князь Г. Ф. Дол­го­ру­ков на­пом­нил Пет­ру I о Палийе, ука­зав, что тот поль­зу­ет­ся ав­то­ри­те­том сре­ди ка­за­ков. По при­ка­зу ца­ря от 28.10 (08.11).1708 года Палий был воз­вра­щён из ссыл­ки. Уча­ст­во­вал в Пол­тав­ской бит­ве 1709 года в со­ста­ве войск гет­ма­на И. И. Ско­ро­пад­ско­го.

По­хо­ро­нен в Ме­жи­гор­ском Спа­со-Пре­об­ра­жен­ском монастыре близ Кие­ва.

Об­раз Палийя на­шёл от­ра­же­ние в мно­го­численных ис­то­рических пес­нях. В них вос­хва­ля­ет­ся удаль­ст­во и во­енная сно­ров­ка Палийя, его пре­дан­ность ца­рю Пет­ру I, он вы­сту­па­ет как ан­ти­под ко­вар­но­го и лжи­во­го Ма­зе­пы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)