ОРДИН-НАЩОКИН АФАНАСИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

ОРДИН-НАЩОКИН АФАНАСИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ - русский государственный и военный деятель, дипломат, боярин.

Дво­ря­нин. Один из об­ра­зо­ван­ней­ших лю­дей сво­его вре­ме­ни; изу­чал ма­те­ма­тику, ри­то­ри­ку, ис­то­рию, вла­дел латинским, молдавским, немецким, поль­ским язы­ка­ми. Впер­вые упо­мя­нут в ис­точ­ни­ках в 1610/1611 годах как по­ме­щик Опо­чец­ко­го уезда. На­чал во­енную служ­бу в 1621 году, со вре­ме­нем, во мно­гом бла­го­да­ря цар­ским по­жа­ло­ва­ни­ям, стал круп­ным зем­ле­вла­дель­цем (ему при­над­ле­жа­ли зем­ли так­же в Псков­ском, Ко­ст­ром­ском, Смо­лен­ском и Московском уез­дах). В 1-й половине 1640-х и 1-й половине 1650-х годов вы­пол­нял ряд пра­ви­тельственных по­ру­че­ний, в ча­ст­но­сти на­прав­лен в Молдавское княжество с це­лью вы­яс­нить во­енные пла­ны Ос­ман­ской им­пе­рии и Ре­чи По­спо­ли­той в от­но­ше­нии Русского государства (в 1642-1643 годах на­хо­дил­ся на служ­бе у молдавского гос­по­да­ря В. Лу­пу). В на­ча­ле Псков­ско­го вос­ста­ния 1650 года Ордин-Нащокин бе­жал из Пско­ва в Мо­ск­ву, где дал по­ка­за­ния о про­изо­шед­ших со­бы­ти­ях.

Уча­ст­ник русско-польской вой­ны 1654-1667 годов [вое­во­да в городе Друя (1654-1656 годы; ны­не се­ло Бра­слав­ско­го района Ви­теб­ской облсти, Бе­ло­рус­сия)] и русско-шведской вой­ны 1656-1658 годов [в 1656-1661 годах вое­во­да в городе Ца­ре­вич(-ев)- Дмит­ри­ев (ны­не поселок Кок­не­се, Лат­вия), фак­ти­че­ски управ­лял ча­стью Лиф­лян­дии, за­ня­той русскими вой­ска­ми]. Дум­ный дво­ря­нин (1658; од­но­вре­мен­но по­жа­ло­ван почетным ти­ту­лом на­мест­ни­ка Шац­ко­го), околь­ни­чий (1665). Один из ру­ко­во­ди­те­лей русских по­сольств на мир­ных пе­ре­го­во­рах со Шве­ци­ей, за­вер­шив­ших­ся за­клю­че­ни­ем Ва­лие­сар­ско­го пе­ре­ми­рия 1658 года, и с Ре­чью По­спо­ли­той (1662, 1664), в 1663 году вёл пе­ре­го­во­ры во Льво­ве с поль­ско-ли­товской де­ле­га­ци­ей. Ав­тор мно­го­численных за­пи­сок, по­дан­ных ца­рю Алек­сею Ми­хай­ло­ви­чу (пра­во не­по­средственного об­ра­ще­ния к мо­нар­ху по­лу­чил в 1656 году). В 1659 году от­стаи­вал идею русско-шведского сою­за, ко­то­рый, по мне­нию Ордина-Нащокина, дол­жен был вы­ну­дить Речь По­спо­ли­ту со­гла­сить­ся на мир, вы­год­ный Рус. гос-ву. Пос­ле за­клю­че­ния поль­ско- швед. Олив­ско­го ми­ра 1660 стал вы­сту­пать за рус.-польск. со­юз про­тив Шве­ции, а так­же про­тив Крым­ско­го хан­ст­ва и Ос­ман­ской им­пе­рии. Ут­вер­ждал, что со­юз с Ре­чью По­спо­ли­той га­ран­ти­ру­ет Русскому государству за­щи­ту от крым­ских ха­нов на­бе­гов, по­зво­лит ус­та­но­вить про­тек­то­рат над Ва­лаш­ским и Мол­дав­ским кня­же­ст­ва­ми, даст воз­мож­ность русскому ца­рю по­кро­ви­тель­ст­во­вать пра­во­слав­но­му на­се­ле­нию поль­ско-ли­товского го­су­дар­ст­ва. Сто­рон­ник вы­хо­да Ки­ев­ской ми­тро­по­лии из под­чи­не­ния Кон­стан­ти­но­поль­ско­му па­т­ри­ар­ха­ту и пе­ре­хо­да её под юрис­дик­цию Мо­с­ков­ско­го пат­ри­ар­ха­та.

Вое­во­да в Пско­ве (1665); ини­ции­ро­вал ре­фор­му городского са­мо­управ­ле­ния, зна­чи­тель­но ог­ра­ни­чивав­шую власть вое­во­ды и пе­ре­да­вав­шую зем­ской из­бе пра­во су­дить за все пре­сту­п­ле­ния, кро­ме уго­лов­ных и по­ли­ти­че­ских (пер­во­на­чаль­но одоб­ре­на Алек­се­ем Ми­хай­ло­ви­чем, но вско­ре от­ме­не­на).

Воз­глав­лял по­соль­ст­во, за­клю­чив­шее Ан­д­ру­сов­ское пе­ре­ми­рие 1667 года (в 1670 году Ордин-Нащокин под­твер­дил до­го­вор, пре­дот­вра­тив воз­вра­ще­ние Кие­ва Ре­чи По­спо­ли­той). Гла­ва при­ка­зов - По­соль­ско­го (1667-1671 годы; счи­тал ве­дом­ст­во «оком», ко­то­рое до­лж­но на­блю­дать за «пре­вы­со­кой че­стью» и «здо­ро­вь­ем» го­су­дар­ст­ва), Ма­ло­рос­сий­ско­го (1667-1669 годы), Вла­ди­мир­ской, Га­лиц­кой и Нов­го­род­ской чет­вер­тей (1667-1671 годы). При­вер­же­нец по­ли­ти­ки мер­кан­ти­лиз­ма. Ру­ко­во­дил со­став­ле­ни­ем Но­во­тор­го­во­го ус­та­ва 1667 года; в том же го­ду для ук­ре­п­ле­ния русско-персидских тор­го­вых от­но­ше­ний за­клю­чил до­го­вор с Армянской тор­го­вой ком­па­ни­ей о тран­зи­те шёл­ка-сыр­ца из Пер­сии в Ев­ро­пу че­рез тер­ри­то­рию Русского государства (из Ас­т­ра­ха­ни в Ар­хан­гельск). Вы­дви­нул идею соз­да­ния русского тор­го­во­го и во­енного фло­та; спо­соб­ст­во­вал строи­тель­ст­ву вер­фи в селе Де­ди­но­во (ны­не Лу­хо­виц­ко­го района Московской области) на реке Ока, где в 1667-1669 годах был со­ору­жён пер­вый русский во­енный па­рус­ный ко­рабль «Орёл». По­кро­ви­тель­ст­во­вал ни­дерл. куп­цу П.Г. Мар­се­ли­су (из ро­да Мар­се­ли­сов), по­лу­чив­ше­му совместно с сы­ном Л.П. Мар­се­ли­сом в 1668 году бла­го­да­ря Ордину-Нащокину пра­во на со­дер­жа­ние поч­то­вой ли­нии Мо­ск­ва - Ри­га и ор­га­ни­за­цию но­вой ли­нии Мо­ск­ва - Виль­но (на­ча­ла дей­ст­во­вать в 1669 году). До­стиг до­го­во­рён­но­сти с Крым­ским хан­ст­вом о ми­ре и друж­бе при ус­ло­вии вы­пла­ты ему Русским государством еже­год­ной да­ни, а так­же о вы­ку­пе из крым­ско-татарского пле­на боя­ри­на В.Б. Ше­ре­ме­те­ва (1670). Снят с долж­но­сти гла­вы По­соль­ско­го при­ка­за из-за раз­но­гла­сий по клю­че­вым внеш­не­по­ли­тическим во­про­сам с ца­рём Алек­се­ем Ми­хай­ло­ви­чем.

В 1672 году в Кры­пец­ком Ио­ан­но-Бо­го­слов­ском монастыре близ города Псков при­нял по­стриг с име­нем Ан­то­ний, пе­ред смер­тью, воз­мож­но, схи­му. Во 2-й половине 1670-х годов фи­нан­си­ро­вал в Пско­ве строи­тель­ст­во церк­ви в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри и соз­да­ние при ней боль­ни­цы для бед­ных (так называемой Но­вой бо­га­дель­ни) (не сохранилась), стал уст­рои­те­лем мо­на­сты­ря во имя Святителя Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца в селе Лю­бя­то­во (сохранился монастырский храм). В 1679 году по ука­зу ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча уча­ст­во­вал в русско-польских пе­ре­го­во­рах, про­во­див­ших­ся в Мо­ск­ве в свя­зи с ис­те­че­ни­ем сро­ка Ан­д­ру­сов­ско­го пе­ре­ми­рия. Скон­чал­ся, по уточ­нён­ным дан­ным, в устроенном им мо­на­сты­ре во имя Святителя Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца.

Фи­гу­ра Ордина-Нащокина по­ме­ще­на в скульп­тур­ной ком­по­зи­ции па­мят­ни­ка «Ты­ся­че­ле­тие Рос­сии» (1862; ав­тор про­ек­та М.О. Ми­ке­шин).

Сочинения:

Ав­то­био­гра­фи­че­ская за­пис­ка // Ар­хео­гра­фи­че­ский еже­год­ник за 1964 г. М., 1965. С. 343–349;

Пись­ма Ф.И. Ше­ре­ме­те­ву // Со­вет­ское сла­вя­но­ве­де­ние. 1968. № 2. С. 77–81.

Дополнительная литература:

Га­лак­тио­нов И.В., Чис­тя­ко­ва Е.В. А. Л. Ор­дин-На­що­кин – рус­ский ди­пло­мат XVII в. М., 1961;

Ко­прее­ва Т.Н. Не­из­вест­ная за­пис­ка А. Л. Ор­ди­на-На­що­ки­на о рус­ско-поль­ских от­но­ше­ни­ях вто­рой по­ло­ви­ны XVII в. // Про­бле­мы ис­точ­ни­ко­ве­де­ния. М., 1961. Т. 9;

Га­лак­тио­нов И.В. Рус­ско-поль­ский со­юз: обос­но­ва­ние идеи А. Л. Ор­ди­ным- На­що­ки­ным на­ка­ну­не пе­ре­го­во­ров в Ан­д­ру­со­ве // Сла­вян­ский сбор­ник. Са­ра­тов, 1990. Вып. 4;

Чис­тя­ко­ва Е.В. Рус­ский ре­фор­ма­тор А. Л. Ор­дин-На­що­кин во Пско­ве (1665–1669) // Чте­ния по ис­то­рии рус­ской куль­ту­ры. М., 2000;

Псков и Псков­ская зем­ля – фор­пост рос­сий­ской го­су­дар­ст­вен­но­сти и куль­ту­ры. А. Л. Ор­дин-На­що­кин и его вре­мя. Псков, 2009.

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