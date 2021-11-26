НИКИФОРОВ ПРОТАСИЙ ИВАНОВИЧ

НИКИФОРОВ ПРОТАСИЙ ИВАНОВИЧ (в ис­точ­ни­ках так­же встре­ча­ют­ся имя Юрий и фамилия Ми­ки­фо­ров) - русский государственный деятель, думный дьяк (1683 год).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках как по­дья­чий в 1655/1656 году. По­дья­чий Тай­ных дел при­ка­за (не позд­нее 1660/1661-1671 годов).

Вы­пол­нял ряд важ­ных ди­пло­ма­тических по­ру­че­ний на русско-шведских (1658, 1661 годы) и русско-польских (1664, 1666-1667 годы) мир­ных пе­ре­го­во­рах в хо­де и по­сле окон­ча­ния русско-шведской вой­ны 1656-1658 годов и во вре­мя русско-польской вой­ны 1654-1667 годы.

Уча­ст­ник по­соль­ст­ва И.А. Же­ля­буж­ско­го в Анг­лию и Великое гер­цог­ст­во Тос­кан­ское (1662-1663 годы). Ука­зом ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча на­прав­лен в рас­по­ря­же­ние гла­вы русского по­соль­ст­ва А.Л. Ор­ди­на-На­що­ки­на в Кур­лянд­ском гер­цог­ст­ве (1668 год).

Дьяк Боль­шо­го двор­ца при­ка­за (1671-1682, 1684 годы), дум­ный дьяк По­ме­ст­но­го при­ка­за (1688-1698 годы) и Рас­прав­ной па­ла­ты (1689-1691 годы).

В ран­ге ве­ли­ко­го и пол­но­моч­но­го по­сла в со­ста­ве по­соль­ст­ва Б.П. Ше­ре­ме­те­ва уча­ст­во­вал в ра­ти­фи­ка­ции «Веч­но­го ми­ра» 1686 года в Ре­чи По­спо­ли­той и в пе­ре­го­во­рах с им­пе­ра­то­ром Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Ле­о­поль­дом I о за­клю­че­нии во­енного сою­за про­тив Ос­ман­ской им­пе­рии и Крым­ско­го хан­ст­ва (1686-1687 годы). Гла­ва Хо­лопь­е­го при­ка­за (1698 - не ра­нее 1700 годы).