НИКИФОРОВ ПРОТАСИЙ ИВАНОВИЧ
НИКИФОРОВ ПРОТАСИЙ ИВАНОВИЧ (в источниках также встречаются имя Юрий и фамилия Микифоров) - русский государственный деятель, думный дьяк (1683 год).
Впервые упоминается в источниках как подьячий в 1655/1656 году. Подьячий Тайных дел приказа (не позднее 1660/1661-1671 годов).
Выполнял ряд важных дипломатических поручений на русско-шведских (1658, 1661 годы) и русско-польских (1664, 1666-1667 годы) мирных переговорах в ходе и после окончания русско-шведской войны 1656-1658 годов и во время русско-польской войны 1654-1667 годы.
Участник посольства И.А. Желябужского в Англию и Великое герцогство Тосканское (1662-1663 годы). Указом царя Алексея Михайловича направлен в распоряжение главы русского посольства А.Л. Ордина-Нащокина в Курляндском герцогстве (1668 год).
Дьяк Большого дворца приказа (1671-1682, 1684 годы), думный дьяк Поместного приказа (1688-1698 годы) и Расправной палаты (1689-1691 годы).
В ранге великого и полномочного посла в составе посольства Б.П. Шереметева участвовал в ратификации «Вечного мира» 1686 года в Речи Посполитой и в переговорах с императором Священной Римской империи Леопольдом I о заключении военного союза против Османской империи и Крымского ханства (1686-1687 годы). Глава Холопьего приказа (1698 - не ранее 1700 годы).