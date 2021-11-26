МАРТОВСКИЕ СТАТЬИ 1654 ГОДА
МАРТОВСКИЕ СТАТЬИ 1654 ГОДА - вроссийской историографии название акта, оформившего автономное положение части территории Украины после её вхождения в состав Русского государства.
Приняты на основе украинского проекта договора между Запорожским войском и русским правительством, составленного под редакцией Б. М. Хмельницкого, о подтверждении прав и вольностей Украины. Проект Мартовских статей включал 23 «просительные статьи» (назывались так потому, что подавались на царское имя в виде просьб: «смилуйся, пожалуй…», на которые бояре от имени царя давали согласие). Проект привезён в Москву по решению Переяславской рады 1654 года украинским посольством во главе с войсковым судьёй С. Б. Зарудным и переяславским полк. П. И. Тетерей; согласован 13-20(23-30) марта с царскими представителями - боярами князем А. Н. Трубецким, В. В. Бутурлиным, окольничим П. П. Головиным и думным дьяком А. И. Ивановым.
После переработки текста проекта 23 «просительные статьи» объединены в 11 пунктов. Утверждены царём Алексеем Михайловичем 27 марта (6 апреля). Подтверждали выборность гетмана и генеральной старши́ны, права и «вольности» старшины казацкой, казаков, мещан, православного духовенства, самостоятельность войсковых судов. Определяли величину денежных отчислений на артиллерийское дело, а также размер жалованья для старшины и реестровых казаков Запорожского войска (их численность увеличена до 60 тысяч человек); назначение жалованья рядовым казакам отложено до выяснения размера доходности с украинских земель. Оставляли сбор податей в ведении местных властей, но под контролем царских представителей. Сохраняли за гетманом право самостоятельно принимать и отпускать всех иностранных послов (кроме польского и турецкого), но при условии, что они прибыли «о добрых делех», обязывали гетмана сообщать в Москву о содержании всех проведённых им переговоров и задерживать послов, прибывших с намерениями, враждебными Русскому государству. Предусматривали военные действия царских войск против Речи Посполитой (для «обереганья» украинских земель отдельно выделялся военный контингент с гарнизонной службой в Киеве), а в случае необходимости - против Крымского ханства. В тот же день дополнены жалованными грамотами (позднее оригиналы утеряны) Запорожскому войску «о правах и вольностях войсковых», малороссийской шляхте православной веры - на «шляхетские права», Б. М. Хмельницкому - на Чигиринское староство «со всеми к нему приналежностями».
В 1657 году Мартовские статьи изменены: в отдельные статьи выделены жалованные грамоты от 27.03(06.04).1654 года, также ограничено право гетмана на дипломатические контакты с другими государствами. В дальнейшем положения Мартовских статей в редакции 1657 года после избрания каждого нового гетмана подтверждались казацкой радой и русским правительством (в историографии получили названия по месту подписания). Одновременно в их текст вносились изменения, направленные на ограничение самоуправления украинских земель (кроме Глуховских статей 1669 года, заключённых при гетмане Д. И. Многогрешном, которые несколько ограничили функции царских воевод и уменьшили их количество, а также предполагали включение представителей Запорожского войска в состав русских посольств и их участие в дипломатических переговорах, затрагивавших украинские интересы).
По условиям Переяславских статей 1659 года, принятых при гетмане Ю. Б. Хмельницком, царские гарнизоны размещались в Киеве, Переяславе, Чернигове, Нежине, Брацлаве и Умани, Запорожское войско обязывалось по первому требованию выступать на «государеву службу». Московские статьи 1665 года, утверждённые при гетмане И. М. Брюховецком, расширили административные и судебные полномочия царских воевод и увеличили численность царских гарнизонов в украинских городах. По последним статьям (Коломакским статьям 1687 года), подписанным при гетмане И. С. Мазепе, Левобережная Украина признавалась подвластной «не гетманскому регименту, а царского величества самодержавной державе». С 1706 года в связи с возможным вторжением шведского короля Карла XII на Украину Запорожское войско перешло под командование царя. После измены Мазепы в 1708 году обязанности гетмана исполнялись царским «резидентом» (с 1710 года - двумя).
Исторические источники:
Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. СПб., 1878. Т. 10. № 8. XXI;
Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы. М., 1954. Т. 3. № 245.