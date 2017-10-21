Краткий курс истории. Московские статьи 21 октября 1665 года гетман Иван Брюховецкий подписал Московские статьи – договор, существенно ограничивший политические права Войска Запорожского.

21 октября 1665 года гетман Иван Брюховецкий подписал Московские статьи – договор, существенно ограничивший политические права Войска Запорожского.

Из слуг в бояре

Брюховецкий стал продвигаться по политической лестнице еще при гетмане Богдане Хмельницком в 1648 году, будучи старшим слугой последнего. В том же качестве он продолжил службу при сыне Богдана – Юрии Хмельницком. В 1660 году, когда начался поход на Львов, гетман Юрий Хмельницкий назначил Брюховецкого наместником в Чигирине. После капитуляции Хмельницкого в битве под Слободищем и перехода гетмана на сторону Речи Посполитой, Брюховецкий бежал из Чигирина в Лохвицу к князю Борису Мышецкому, откуда отправился в Москву

Благодаря политическим интригам Ивану удалось добиться для себя титула гетмана Его Царского Пресветлого Величества Войска Запорожского, который он носил в 1663–1668 годах. После победы над польско-татарскими войсками при обороне города Глухова (Левобережная Украина) гетман получил в Москве титул боярина и женился на княжне Дарье Исканской из рода Долгоруких. Тогда-то началась разработка плана административных реформ в Левобережье.

Холоп Ивашка

План реформ утвердили в 1665 году, когда Брюховецкий пребывал в Москве. Он получил название «Московские статьи». Этот договор должен был ликвидировать последствия различных неурядиц (в том числе военных действий с Речью Посполитой, ведшихся с 1654 года) и претворить в жизнь систему налоговых поступлений в казну Московского царства, из которой производились выплаты для содержания административного аппарата и войска Левобережья. Любопытно, что, подписывая Московские статьи, гетман Брюховецкий написал «холоп Ивашка» вместо «верный слуга и подданный», как было принято раньше.

В том же году Брюховецкий начал войну с Речью Посполитой и её сторонниками, воспользовавшись ослаблением польской власти на Правобережье вследствие восстания 1664—1665 годов. На время он завладел Каневом, Уманью и другими городами. Однако его осада Белой Церкви, оплота польской власти на Правобережной Украине, оказалась в июне 1665 года неудачной, в том числе из-за того, что русское правительство к этому моменту уже настроилось на мирное соглашение с Речью Посполитой и не выделило ему значительные воинские контингенты.

Падение авторитета

Москва расценивала этот договор как шаг к вхождению Левобережной Украины в состав России. Договор существенно ограничил права Гетманщины, Киевская митрополия вошла в состав Московского патриархата, административный центр смещался в сторону Москвы. Брюховецкий, преследовавший свои меркантильные цели, просчитался. Для расчета суммы налоговых сборов Москве требовалось провести перепись населения Левобережья, что не могло понравиться последним, так как существовала серьезная боязнь слишком тяжелого налогового бремени. Была недовольна и казачья старшина (администрация), у которой отбиралась возможность заниматься самоуправством для личного обогащения, бесконтрольно собирая налоги с местного населения.

Вскоре к нему обратился правобережный гетман Пётр Дорошенко, уговаривая его отказаться от Москвы и обещая помочь ему сделаться единоличным гетманом «обоих берегов Днепра» под покровительством Турции и Крыма. При этом он обязывался отказаться от своего правобережного титула. В 1667 году, после низложения Большим московским собором патриарха Никона, епископ Мефодий, обиженный на Москву, помирился с Брюховецким и стал помогать Дорошенко. В конце концов Брюховецкий возглавил сопротивление украинцев недовольных в том числе и условиями Андрусовского перемирия.

Авторитет Брюховецкого стал стремительно падать, вскоре он был смещен и в 1668 году убит по приказу Петра Дорошенко. Уже через год новый гетман Демьян Многогрешный добился более выгодных для Гетманщины Глуховских статей.