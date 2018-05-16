Краткий курс истории. Битва под Жёлтыми Водами 16 мая (н. ст.) 1648 года в ходе восстания Богдана Хмельницкого в сражении под Желтыми Водами казаки с союзниками одержали первую крупную победу над польскими силами. На чтение: 1 минута

16 мая (н. ст.) 1648 года в ходе восстания Богдана Хмельницкого в сражении под Желтыми Водами казаки с союзниками одержали первую крупную победу над польскими силами.

Союз с Крымом

К середине XVII века большая часть будущей Украины входила в состав Речи Посполитой – политического объединения королевства Польши и Великого Княжества Литовского. В 1648 году в Речи Посполитой разгорелось очередное восстание казаков, руководил им гетман Богдан Зиновий Хмельницкий. Чтобы задушить бунт в зародыше, коронный гетман Речи Посполитой Николай Потоцкий отправил отборный отряд во главе со своим сыном Стефаном. У восставших не было конницы, и, чтобы компенсировать этот недостаток, Хмельницкий заблаговременно, несмотря на прошлые обиды, обратился за помощью к давним врагам казаков – крымским татарам. Крымский хан Ислам Гирей пошел на союз и направил казакам несколько тысяч татарских всадников, поскольку отношения Крымского ханства с поляками были крайне напряженными.

Две армии

Казаки обыкновенно делали ставку на пехоту, которая составляла большую часть их войска и считалась одной из лучших в Европе. Возведя укрепленный лагерь (табор) из обозных возов, системы валов и рвов, 6 тысяч казаков, вооруженных фитильными мушкетами и холодным оружием, при четырех пушках малого калибра, а также 4 тысячи бойцов татарской конницы приготовились к бою. Регулярная армия Речи Посполитой была организована по рыцарскому образцу, а главная ставка делалась на конницу, пехота же состояла в основном из наемников, была сравнительно мала и перемещалась верхом (для большей мобильности). Бунтовщиков отправились усмирять драгуны, реестровые казаки и наемники и элита кавалерии – польская крылатая гусария. Общая численность карательной экспедиции составила примерно 11 тысяч человек при десяти тяжелых пушках.

Сражение

Поляки были уверены в своей победе и не рассматривали восставших казаков как серьезную силу. Хмельницкий, прекрасно наладив разведку, был в курсе перемещений и планов войска Стефана Потоцкого. В результате две армии сошлись в битве под Желтыми Водами (долина Желтой реки с притоками, ныне в Днепропетровской области Украины) 29 апреля 1648 года. Одолеть нахрапом польский лагерь восставшим не удалось. Тогда казаки взяли лагерь в окружение, держа врага в постоянном напряжении. Очередная атака совместно с татарской конницей не принесла успеха. Нужно было менять тактику, тем более что по Днепру на помощь полякам шли реестровые казаки в количестве до 4 тысяч человек. Но реестровцы состояли из тех же православных, поэтому Хмельницкому удалось убедить их примкнуть к восстанию. Боевой дух и уверенность польской шляхты сменились растерянностью. Стефан Потоцкий принял решение вывести войска из лагеря и биться открыто. На следующий день в ходе боя восставшие имели успех, и только начавшийся дождь и отсыревший порох заставили их отступить. Следующим днем, 13 мая, командир татарской конницы, считая Хмельницкого нерешительным, предложил Потоцкому перемирие, тот согласился и после взаимного обмена пленниками начал поспешное отступление 15 мая. Но через десять километров татары, проигнорировав условия перемирия, а часть казаков – приказ Хмельницкого (верного воинской чести), нагнали поляков и перебили врага. Победа в битве под Желтыми Водами породила надежду для населения Малороссии на свободу от польского ига.

В результате победы в битве под Жёлтыми Водами Богдан Хмельницкий отразил первую атаку властей Речи Посполитой, не дав им подавить восстание на его ранней стадии. Остановить продвижение казаков Хмельницкого на запад не удалось, его армия начала активно пополняться добровольцам. Более того, разбив польские войска и пленив их руководителей, коронного гетмана Потоцкого и воеводу Чарнецкого, Хмельницкий продемонстрировал силу и боеспособность своей армии. Победа зажгла несколько антипольских бунтов, но в то же время ускорила принятие польскими властями более действенных мер по подавлению восстания.