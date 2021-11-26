ИЗМАЙЛОВ АРТЕМИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ИЗМАЙЛОВ АРТЕМИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - русский государственный и военный деятель, дипломат; окольничий.
Из древнего рязанского боярского рода. В конце 1580-х - начале 1600-х годов служил городовым дворянином «по выбору» из Рязани; голова в Ливнах (1593 год), в Михайлове (1598 год), 2-й воевода в Белгороде (1602 год). В 1605 году присутствовал на свадьбе Лжедмитрия I и М. Мнишек. Воевода царя Василия Ивановича Шуйского, участвовал в подавлении Болотникова восстания 1606-1607 годов, в сражениях с войсками Лжедмитрия II. В конце 1606 года или в 1607 году первым из Измайловых получил чин думного дворянина; царский дворецкий (1609 год).
В составе Первого ополчения 1611 года и Второго ополчения 1611-1612 годов во главе отрядов владимирских служилых людей участвовал в сражениях по освобождению Москвы. В конце 1615 года - феврале 1616 года в составе посольства бояр князя И. М. Воротынского и князя А. Ю. Сицкого вёл переговоры с представителями Речи Посполитой под Смоленском, 3-й посол при заключении Деулинского перемирия 1618 года.
Неоднократно назначался в боярские комиссии для управления Москвой в отсутствие царя Михаила Фёдоровича. 1-й судья приказа Большого прихода (1617-1619 годы). В 1619-1620 годах вёл переговоры с крымскими послами. Воевода в Астрахани (1620-1622 годы). 1-й судья Сыскного приказа (1626-1629 годы, 1631-1632 годы), 2-й судья Приказа приказных дел (1628 год, 1632 год), 1-й судья Новой четверти (1629-1630 год). В ходе русской-польской войны 1632-1634 годов назначен 2-м воеводой русской армии (1-м являлся боярин М. Б. Шеин). После того как русские войска, осаждённые в Смоленске, сдались войскам польскому короля Владислава IV, обвинён Боярской думой в измене и по её приговору казнён.
Источники:
Новый летописец // Полное собрание русских летописей. СПб., 1910. Т. 14. Ч. 1. М., 1965