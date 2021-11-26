ИЗМАЙЛОВ АРТЕМИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ИЗМАЙЛОВ АРТЕМИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - русский государственный и военный деятель, дипломат; окольничий.

Из древ­не­го ря­зан­ско­го бо­яр­ско­го ро­да. В конце 1580-х - начале 1600-х годов слу­жил го­ро­до­вым дво­ря­ни­ном «по вы­бо­ру» из Ря­за­ни; го­ло­ва в Лив­нах (1593 год), в Ми­хай­ло­ве (1598 год), 2-й вое­во­да в Бел­го­ро­де (1602 год). В 1605 году при­сут­ст­во­вал на свадь­бе Лже­дмит­рия I и М. Мни­шек. Вое­во­да ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го, уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов, в сра­же­ни­ях с вой­ска­ми Лже­дмит­рия II. В конце 1606 года или в 1607 году пер­вым из Из­май­ло­вых по­лу­чил чин дум­но­го дво­ря­ни­на; цар­ский дво­рец­кий (1609 год).

В со­ста­ве Пер­во­го опол­че­ния 1611 года и Вто­ро­го опол­че­ния 1611-1612 годов во гла­ве от­ря­дов вла­ди­мир­ских слу­жи­лых лю­дей уча­ст­во­вал в сра­же­ни­ях по ос­во­бо­ж­де­нию Мо­ск­вы. В конце 1615 года - феврале 1616 года в со­ста­ве по­соль­ст­ва бо­яр князя И. М. Во­ро­тын­ско­го и князя А. Ю. Сиц­ко­го вёл пе­ре­го­во­ры с пред­ста­ви­те­ля­ми Ре­чи По­спо­ли­той под Смо­лен­ском, 3-й по­сол при за­клю­че­нии Де­улин­ско­го пе­ре­ми­рия 1618 года.

Не­од­но­крат­но на­зна­чал­ся в бо­яр­ские ко­мис­сии для управ­ле­ния Мо­ск­вой в от­сут­ст­вие ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча. 1-й су­дья при­ка­за Боль­шо­го при­хо­да (1617-1619 годы). В 1619-1620 годах вёл пе­ре­го­во­ры с крым­ски­ми по­сла­ми. Вое­во­да в Ас­т­ра­ха­ни (1620-1622 годы). 1-й су­дья Сы­ск­но­го при­ка­за (1626-1629 годы, 1631-1632 годы), 2-й су­дья При­ка­за при­каз­ных дел (1628 год, 1632 год), 1-й су­дья Но­вой чет­вер­ти (1629-1630 год). В хо­де русской-польской вой­ны 1632-1634 годов на­зна­чен 2-м вое­во­дой русской ар­мии (1-м яв­лял­ся боя­рин М. Б. Ше­ин). По­сле то­го как русские вой­ска, оса­ж­дён­ные в Смо­лен­ске, сда­лись вой­скам польскому ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва IV, об­ви­нён Бо­яр­ской ду­мой в из­ме­не и по её при­го­во­ру каз­нён.

Ис­точники:

Но­вый ле­то­пи­сец // Пол­ное со­б­ра­ние рус­ских ле­то­пи­сей. СПб., 1910. Т. 14. Ч. 1. М., 1965