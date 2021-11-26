ГЕТМАНСКАЯ УКРАИНА

Гетманская Украина ― принятое в науке название ряда автономных политических образований на территории Украины в середине XVII – середине XVIII века.

Начавшееся в Запорожской Сечи казацкое восстание во главе с Б. Хмельницким (1648-1654) привело к возникновению территории, на которой польские властные институты прекратили существование и власть перешла в руки повстанцев. Основной движущей силой восстания выступало реестровое казачество, которое существенно расширилось за счет выходцев из других социальных слоев, которые, примыкая к восстанию, объявляли себя казаками, «показачивались». Поэтому властными органами над подконтрольной повстанцам территории стали сословные органы казачества. Во главе гетманства стоял избираемый казаками гетман. На подвластных восставшим территориях полностью уничтожалось польское административное устройство: ликвидировались воеводства и поветы. Земли католической церкви конфисковывались, шляхетское землевладение уничтожалось. В основу нового территориального деления легли казачьи полки. Каждый полк возглавлял полковник, который избирался на полковом совете или назначался гетманом; в его руках сосредотачивалась военная, судебная и административная власть на территории полка. В 1649 году на территории гетманства было 16 полков.

После включения гетманства в состав Российского государства, отношения с Москвой стали регулироваться специальными договорами. В 1654 г. был подписан Переяславский договор, по которому гетманство получало широкую автономию. Оно освобождалось от уплаты налогов в общегосударственную казну, вся полнота власти принадлежала гетману. Воеводы, посылаемые на Украину, не должны были вмешиваться во внутреннюю жизнь украинского общества. В то же время российская власть была гарантом сложившейся политической системы и в случае возникновения конфликтов между разными частями украинского общества выступала в роли арбитра.

Смерть Б. Хмельницкого (1657) привела к обострению внутренних противоречий в среде казачества; часть казацкой старшины стремилась занять в украинском обществе принадлежащее ранее шляхте место и попыталась обзавестись собственным крупным землевладением. Такие действия привели к массовому недовольству «показачившихся» крестьян (казацкий статус предполагал, в частности, освобождение от налогов). Из-за нежелания московского правительства вмешиваться в разгорающийся конфликт часть казацкой старшины начала искать соглашения с Речью Посполитой. Неоднократные измены гетманов (И. Выговского в 1658, Ю. Хмельницкого в 1660, И. Брюховецкого в 1667), появление одновременно нескольких гетманов, придерживавшихся различных политических ориентаций, существенно осложнили ход русско-польской войны 1654-1667 гг. и привели к тому, что в начале 1660-х гг. польская власть на Правобережье Днепра была в целом восстановлена.

По Андрусовскому перемирию (1667) Левобережная Украина признавалась за Московским государством, Правобережная ― оставалась под контролем Речи Посполитой. Такое разделение было подтверждено Вечным миром (1686).

В Польше институты казачьего самоуправления быстро пришли в упадок и фактически исчезли к началу XVIII в. С конца 1660-х гг. на Правобережье пыталась утвердить свою власть Османская империя. В 1669 г. часть казацкой верхушки во главе с П. Дорошенко признала власть турецкого султана, что привело к возникновению еще одного гетманства, находящегося в зависимости от Турции и просуществовавшего до 1699, когда по Карловицкому мирному договору Турция вернула украинские территории Польше.

Выстраивая отношения с Левобережной Украиной в конце 1660-х гг., московское правительство первоначально пыталось ограничить гетманскую автономию. Для пополнения царской казны была проведена перепись крестьянского и мещанского населения, налоги должны были собирать воеводы, размещенные с царскими полками в украинских городах. Недовольство казачества заставило Москву отказаться от дальнейших преобразований. По Глуховским статьям (1669) Россия подтверждала широкую автономию гетманства, право сбора налогов переходило казацкой старшине, которая со своей стороны гарантировала русскому правительству свою лояльность. Это соглашение оказалось устойчивым и с некоторыми изменениями действовало несколько десятилетий. Левобережные гетманы проводили самостоятельную внутреннюю политику, неоднократно пытались распространить свою власть на Правобережье. Однако измена гетмана И. Мазепы и его переход на сторону шведов (1707) в самый разгар русско-шведской войны (1700-1725) привели к установлению прямого контроля за гетманской администрацией со стороны Москвы ― в 1722 г. была учреждена Малороссийская коллегия (1722-1728; 1764-1786).

В течение конца XVII – первой половины XVIII в. на Левобережье формируется крупное землевладение казачьей старшины, которая по своему социальному статусу приближается к дворянству; одновременно широкие массы казачества разоряются, многие из них попадают в зависимость от землевладельцев. Это обусловило упадок сословного самоуправления казачества. В 1764 г. гетманство было официально ликвидировано, функции гетманского уряда снова перешли к Малороссийской коллегии под председательством П.А. Румянцева, ставшего генерал-губернатором края. В 1781-1782 гг. на территориях Левобережья была проведена губернская реформа 1775 г., признавшая за старшиной права дворянства и ликвидировавшая элементы политической автономии казачьих сословных институтов. Окончательно Малороссийская коллегия была упразднена в 1786 г. после полного подчинения всех украинских местных учреждений центральным коллегиям.