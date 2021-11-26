ДИКОЕ ПОЛЕ

Дикое поле — территория неразграниченных и малозаселенных причерноморских и приазовских степей, расположенных между Днестром на западе и Доном и Хопром на востоке.

Термин «Д. п.» ввел в 1648 французский инженер и картограф Г. Левассёр де Боплан как синоним безлюдных пространств Причерноморья. Степи Д. п. были пригодны для развития земледелия и скотоводства, что способствовало их освоению со времен Древнерусского государства . Этому, однако, препятствовали набеги степных кочевников. Для защиты от них направлялись княжеские дружины и создавались сторожевые посты, из которых вырастали поселения и города.

Заселение Д. п. продолжилось в XV—XVI вв. переселенцами с Сев.-Вост. Руси. Часть Д. п. находилась под контролем казаков. В XVI—XVII вв. московские правители, продвигаясь на территорию Д. п. для ведения эффективной борьбы против крымско-татарской экспансии, создавали оборонительные сооружения (крепости, засеки, земляные валы и рвы), сторожевую службу. На оборонительных линиях селились служилые люди. Активная внутренняя политика российских императоров 2-й половины XVIII в. не только ликвидировала опасность вторжения через Д. п. в пределы России кочевых племен, но и сделала возможным социально-экономическое освоение этих территорий, подготовившее их окончательное включение в состав Российской империи.

Лит.: Бутенко Ю. А. Дикое Поле в период раннего средневековья (середина V — середина XI в. н. э.). Харьков, 2014; Каргалов В. В. Оборона южной границы Российского государства в первой половине XVI столетия. Л., 1977; Новосельский А. А. Борьба Московского государства с татарами в XVII веке. М.—Л., 1948; Солодкин Я. Г. О происхождении топонима «Дикое поле» // Проблемы исторической демографии и исторической географии Центрального Черноземья и Запада России. Брянск, 1996.