Деревня под Смоленском как ключ к Крыму? Английский журнал об Андрусовском перемирии В январском номере известного английского журнала «History Today» была опубликована статья, приуроченная к 350-летию подписания Андрусовского перемирия между Россией и Речью Посполитой. Статья эта вышла без указания авторства, что позволяет воспринимать ее как общую позицию редакции журнала. Попытаемся разобраться, в чем же эта позиция заключается и куда она нас приведёт. Ордин-Нащокин и временный Киев Начинается статья вполне себе невинно, а именно с рассказа об одном из известных в Москве государственных деятелей, который, собственно, и добился подписания выгодного для России перемирия 1667 года: «Рожденный в стесненных обстоятельствах во Пскове, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин (1605-1680) благодаря своему отцу хорошо знал математические науки и...

В январском номере известного английского журнала «History Today» была опубликована статья, приуроченная к 350-летию подписания Андрусовского перемирия между Россией и Речью Посполитой. Статья эта вышла без указания авторства, что позволяет воспринимать ее как общую позицию редакции журнала. Попытаемся разобраться, в чем же эта позиция заключается и куда она нас приведёт.

Ордин-Нащокин и временный Киев

Начинается статья вполне себе невинно, а именно с рассказа об одном из известных в Москве государственных деятелей, который, собственно, и добился подписания выгодного для России перемирия 1667 года: « Рожденный в стесненных обстоятельствах во Пскове, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин (1605-1680) благодаря своему отцу хорошо знал математические науки и языки. Это сделало его убеждённым германофилом. Он получил известность благодаря заключению Столбовского мира 1658 года, который определил конец войне между Россией и Швецией и установил новые границы между двумя государствами. В этой же войне Ордин-Нащокин показал себя и в качестве военачальника. Столбовский мир возвестил сдвиг русских позиций по направлению к Балтике, что предопределило в дальнейшем внимание Петра Великого к западным границам. Но самым большим достижением Ордина-Нащокина стало подписание 30 января 1667 года Андрусовского перемирия между царской Россией и Речью Посполитой ».

Далее авторы статьи переходят непосредственно к Андрусовскому перемирию: « Перемирие положило конец 13-летней войне между двумя державами, начавшейся в 1654 году и охватившей большую часть их территорий (современных Украины и Белоруссии). Корни конфликта уходили во времена Смуты, когда среди прочих городов Россия уступила Речи Посполитой Смоленск. В конце концов, Московия вернула потерянные территории, что нашло официальное отображение в мирном договоре 1667 года. По нему же земли Западной Украины передавались Польше, в то время как Россия получала Киев, которым должна была управлять в течение двух лет, но в 1686 году, после уплаты полякам 146 тысяч рублей, временное управление стало постоянным ».

Обоснование для экспансии?

В изложении известных фактов вроде бы всё верно, но интересна сама концовка статьи, которая начинается с заявления о том, что Андрусовское перемирие продолжает влиять и на современную геополитику в регионе. Далее приводятся взгляды на перемирие всех заинтересованных сторон, а именно: « Украинцы считают, что благодаря перемирию двумя более сильными соседними державами была поглощена территория Гетманщины, а также было положено начало многочисленным разделам украинской территории. Поляки воспринимают его как санкционирование захвата более сильным на тот момент игроком – зарождающейся Российской империей – большого куска своей территории. Русские же националисты рассматривают Андрусовское перемирие как идейное обоснование для дальнейшей экспансии, что видно по недавней аннексии Крыма».

В этой-то концовке и становится ясна позиция редакции «History Today», которая свела всю статью, по сути, к одному банальному заявлению: «Крым аннексирован, и всё давно к этому шло». Пройдемся же по всем трем пунктам – про украинцев, поляков и русских. Что касается Украины, то Андрусовское перемирие стало лишь отображением существовавших к началу 1660-х годов территориальных и политических реалий, ставших результатом разразившейся гражданской войны в Гетманщине.

О захвате же Москвой польских территорий также говорить не приходится: по итогам мирного договора у поляков оставались все их исторические земли. Россия же получала обратно то, что было захвачено Сигизмундом III в период Смуты, а также купила и затем, по Вечному миру с Польшей 1686 года, закрепила за собой Киев, который с образованием Речи Посполитой в 1569 году стал административно подчиняться Польской Короне, а не, как раньше, Великому княжеству Литовскому.

Озвученная же англичанами позиция страшных «русских националистов» (кто конкретно имеется в виду, совершенно непонятно) и вовсе выглядит нелепо. «Идейное обоснование для дальнейшей экспансии»? Перемирие-то под Смоленском 350 лет назад был подписано вполне легитимно, как и подкрепивший его договор 1686 года. Тут всё законно, и ничего специфически идейного. И причём здесь присоединение Крыма в 2014 году? События эти разнесены в истории на целых 347 лет, и анонимные англичане из популярного исторического издания напоминают гайдаевского Шурика, который с похмелья пытался взять на себя разрушение часовни XIV века. Какая-то мутная у британцев связь современностью получается…

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