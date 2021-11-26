АНДРУСОВСКОЕ перемирие (30 января 1667)

Договор, заключенный на 13,5 лет, завершивший войну между Россией и Речью Посполитой и знаменовавший крупные внешнеполитические успехи Москвы: воссоединение Левобережной Украины с Россией.

По А.п. России были возвращены Смоленск и все земли к востоку от Днепра. Речь Посполитая признавала решения Земского Собора 1653 и Переяславской рады 1654 . Россия также получала на 2 года Киев, расположенный на правом берегу Днепра. Белоруссия оставалась под властью Польши. Условия А.п. были закреплены Вечным миром (1686), согласно которому Киев навечно оставался за Россией.

Автор статьи: Бахарева Т.А.

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