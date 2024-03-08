УГЛИЧСКОЕ CЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

У́гличское cлéдственное дéло (Российский государственный архив древних актов. Ф. 148. Оп. 1. Д. 1) — первое в России сохранившееся письменно оформленное уголовное дело, в основе которого — расследование гибели 15 мая 1591 единокровного брата царя Федора Ивановича углицкого удельного князя Дмитрия Ивановича и внесудебной расправы с его предполагаемыми убийцами («измена» Нагих). Представляет собой совокупность материалов следствия, по своему происхождению и содержанию образующих три группы: 1) документы следственной комиссии князя боярина В. И. Шуйского, окольничего А. П. Луп-Клешнина, дьяка Е. Д. Вылузгина и крутицкого митрополита Геласия, составленные в Угличе 19 мая — не позднее 30 мая 1591 (расспросные речи свидетелей и участников событий 15–18 мая в Угличе; челобитные; рукоприкладства и др.); 2) документы Освященного собора 2 июня 1591 и распоряжения царя Федора Ивановича по итогам следствия (преамбула и сказка митрополита Геласия; челобитная городового приказчика Р. Ракова; вердикт Освященного собора; запись о докладе царю Федору Ивановичу вердикта Освященного собора и чтении перед ним челобитной Р. Ракова; приговор царя Федора Ивановича); 3) документы июня 1591, связанные с реализацией решений по «углетцкому» делу (запись государева указа и боярского приговора; наказные памяти в Углич Ф. Н. Дроздову, М. В. Молчанову, Ф. В. Жеребцову и дьяку П. Карпову).

У. с. д. сохранилось в неполном, с перепутанными склейками виде, что ставило вопрос о его нерепрезентативности, тенденциозности и фальсифицированности, особенно в связи с пересмотром итогов следствия правительством царя В. И. Шуйского. Но порядок листов У. с. д. в основном отражал порядок и ход следствия. В. К. Клейн считал, что в течение XVII в. У. с. д. хранилось в виде столбца. В Описи Посольского приказа 1626 оно фигурирует наряду с другими «изотлевшими», «розпавшимися» и «подранными» бумагами, среди которых «иных столбцов нет», а «иных и подобрать нельзя». При передаче У. с. д. в Московский архив Коллегии иностранных дел в 1720 склейки были перепутаны. Около 1798 Н. Н. Бантыш-Каменский переставил некоторые склейки местами, пронумеровал их и переплел дело в тетрадь. Ныне в У. с. д. фиксируются 63 (или 62) склейки. Документы У. с. д. написаны на 63 листах дестной бумаги конца XVI в. семи видов 13-ю почерками с вариантами и представляют собой: а) черновые копии; б) ­беловые копии; в) оригиналы (челобитные рассыльщиков, А. Битяговской, Р. Ракова). Содержат материалы «повального обыска», осуществленного в отношении около 150 угличан.

Публ. : Угличское следственное дело о смерти царевича Дмитрия. 15 мая 1591 г. / Изд. подгот. В. [К]. Клейн. М., 1913.

Лит. : Богданов А. П. Основы филиграноведения. История, теория, практика. М., 1999; Столярова Л. В., Белоусов П. В. Материалы Угличского Следственного дела о гибели царевича Дмитрия в 1591 г.: новый опыт исторической реконструкции // Люди и тексты: Исторический альманах. 2012. М., 2013. С. 171–243. Л. В. Столярова.