Наги́е

Наги́е — дворянский и боярский род XV–XVII вв. Происходили из бояр Тверского княжества . К середине XVI в. через дворцовые должности попали в Боярскую думу . Большое число Н. находилось в составе Особого двора. Положение рода укрепилось после брака Ивана IV с Марией Н. и рождения царевича Дмитрия Углицкого (см. в ст. Дмитрий Иванович ). После прихода к власти Федора Ивановича утратили думные звания и были отправлены в ссылку. Смерть царевича Дмитрия (1591) привела к дальнейшему падению этого рода.

Новый взлет Н. начался после прихода к власти Лжедмитрия I (1605). Как родственники царя были пожалованы в бояре и получили крупные земельные владения. После убийства Лжедмитрия I большинство Н. поддержало Василия Шуйского . С конца второго десятилетия XVII в. Н. утратили место в Боярской думе. Род прекратил существование в последней трети XVII в.

Лит. : Зимин А. А. В канун грозных потрясений. М., 1986; Павлов А. П. Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584–1605 гг.). СПб., 1992. М. М. Бенцианов.