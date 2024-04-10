7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

1612 год

Скрынников Руслан

Смутное время... По сути - первая гражданская война в истории нашей страны. Время грандиозных политических авантюр - тех, что принесли Руси неисчислимые бедствия, и тех, что стали для нее спасительными. Дилогия знаменитого историка Р.Г.Скрынникова посвящена самым ярким феноменам Смутного времени - полной взлетов и падений карьере Василия Шуйского, ставшего государем Всея Руси в самое трагическое для нее время, и "самозванщине", приведшей на престол трех Лжедмитриев…