Смоленская оборона Почти 2 года продержалась в осаде Смоленская крепость. Мужество и героизм ее защитников не позволили польскому войску Сигизмунда III пройти вглубь страны, истощив его силы.

Героическая оборона Смоленска в 1609-1611 гг. стала беспримерным для своего времени событием, которое оказало существенное влияние на умы современников.

СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ

16 сентября передовые отряды, возглавляемые литовским канцлером Львом Сапегой, подошли к Смоленску, через три дня к ним присоединились главные силы, которые 21 сентября и начали осаду города. Ультиматум польского короля о капитуляции был оставлен без ответа, а доставившему его гонцу воевода Михаил Борисович Шеин заявил, что, если он еще явится с подобным предложением, его «напоят водой Днепра» (т.е. утопят).

Смоленск в начале XVII века являлся важнейшим опорным пунктом на западной границе, прикрывавшим основные пути к Москве. Расположенный на левом берегу Днепра, город был превращен в первоклассную крепость, укрепления которой возводились в течение 16 лет (1586 - 1602 гг.) под руководством выдающегося фортификатора того времени Федора Савельева. Их основу составляла мощная каменная стена с 38 башнями высотой до 21 м. Высота наиболее укрепленной из них - Фроловской, находившейся ближе к Днепру, достигала 33 м. Девять башен имели ворота, трое из которых были оборудованы опускающимися железными решетками («герсами»). Протяженность крепостной стены составляла 6,5 км, толщина - 5 - 6,5 м, высота - 13 - 19 м. Ее фундамент, облицованный на высоту 1 - 3 м крупным белым камнем, был заложен на глубину более 4 м, что в случае осады крепости затрудняло противнику ведение минной атаки. Для обнаружения подкопов снаружи на удалении 8-10 м от крепостной стены были оборудованы так называемые «слухи» - крытые траншеи глубиной более 2 м и шириной до 1,5 м. Их стенки обшивались жердями, а перекрытие состояло из накатника, засыпанного 70-сантиметровым слоем земли.

ШТУРМ СМОЛЕНСКА И ПЕРЕХОД К ОСАДЕ

25-27 сентября польская армия пыталась взять город, наиболее яростные бои шли на севере - у Днепровских и Пятницких ворот, на западе - у Копытицких ворот. Атаки поляков были везде отражены, со значительными для них потерями. Большую роль в успехе оборону сыграл резерв, который быстро перебрасывали на угрожаемые участки.

Защитники крепости одновременно с обороной, совершенствовали систему укреплений. Прорехи немедленно заделывали, ворота, без которых можно было обойтись, засыпали землей и камнями, срубы перед воротами прикрыли оградой с караулом.

После этого польское командование решило ослабить оборону крепости с помощью инженерных работ и артиллерийского огня, а затем начать второй штурм. Но эффективность огня оказалось низкой, артиллерии у поляков было мало, к тому же это были маломощные пушки, не способные принести серьезного ущерба стенам крепости. Крепостная артиллерия русского гарнизона наносила полякам большой ущерб, срывала инженерную подготовку. В создавшейся ситуации польский король был вынужден отказаться от повторного штурма крепости, и с 5 октября польское войско перешло к осаде.

Самсонов А. Подвиг Смоленска в 1609-1611 гг.

ДОГОВОР ПАТРИАРХА ГЕРМОГЕНА С ПОЛЯКАМИ

А гетману Станиславу Станиславовичу (Жолкевскому) в город Москву польских, и литовских, и неметских, и всяких ратных людей, которые с ним и которые с Яном Сапегою, без повеления бояр и без дела не впущать...

А про Смоленск гетману бита челом и отписати к великому государю Жигимонту королю, чтоб король по Смоленску бита не велел и тесноты б городу никакия учинити не велел.

А о крещеньи, чтоб государю королевичу Владиславу Жигимонтовичу пожаловати креститися в нашу православную христианскую веру греческаго закона и быта в нашей православной христианской греческой вере, и о иных недоговорных статьях и о всяких делех (послать посольство к Сигизмунду и Владиславу).

ПОЧЕМУ НЕ СДАЛСЯ СМОЛЕНСК

Итак, все еще не изученной остается проблема продолжения борьбы за Смоленск после поражения русских войск под Клушиным и свержения царя Василия IV, то есть с конца июля - августа 1610 года. Почему же смоляне не сдались в тот период королю и обрекли себя на мучительное осадное сидение? Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо: интерпретировать показания перебежчиков из Смоленска в королевский лагерь о настроениях в Смоленске летом - осенью 1610 года, дать новое объяснение причины мятежа Михаила Сущева и князя Василия Морткина, рассмотреть мнение современников о действиях боярина и воеводы Михаила Борисовича Шеина.

Епифановский П.В. Значение обороны Смоленска лета - осени 1610 года. Известия Смоленского Государственного Университета 2010. №3

И ЗА СВОИ ДУШИ, И ЗА ВСѢХЪ ЗА НАС

Станем подражать и подивимся тому великому нашему граду Смоленску, его обороне от Запада, как в нем наша же братия, православные христиане, в осаде сидят и великие всякие страдания и притеснения терпят, но стоят крепко за православную веру, и за святые Божии церкви, за свои души, и за всех за нас, а общему нашему супостату и врагу, королю, не покорятся и не сдадутся. Сами знаете, с какого времени сидят и всяческие великие притеснения терпят, но никакой малостью не поступятся и ни на какие их дьявольские соблазны и обещания не польстятся, на те, что обещает им сам наш супостат. И все стоят единодушно, непреклонно и неизменно умом и душою против их соблазнительных ложных обещаний. А душ своих в грехе не потопят и навеки загубить не хотят, но готовы лучше умереть со славой, нежели жить в бесчестии и горе. А какое мужество показали и какую славу и похвалу снискали во всем нашем Российском государстве! Да и не только во всей нашей преславной земле, но и в иных землях, в Литовской, и Польской, и во многих других; чают, что и до Рима, или и еще далее, снискали ту же славу и похвалу, что и у нас. Да и самого того короля, лютого врага, супостата нашего, поразили и его пособников (таких же безбожников, как и он, которые с ними там, под градом, стоят и город тот, как злые волки, похитить хотят, и которые у нас здесь, в великом нашем граде, живут, и на сердцах наших стоят, и, как лютые львы, всегда поглотить нас хотят), а Создателя нашего прославили. А еще устрашили и в самое их злокозненное и злобствующее сердце их уязвили тем, что многих доброхотов их, а наших врагов, перерубили, и перегубили, и позорной смерти многих предали, да и ныне с Божьей помощью всегда их, врагов, губят и сильно их рубят. Чаем, что и малые дети, узнав, подивятся этой их, горожан, храбрости, мужеству, великодушию и непреклонности духа.

Новая повесть о преславном Российском царстве, 1611 г.

ЛЕГЕНДА КАРАМЗИНА О ПАДЕНИИ КРЕПОСТИ

Ляхи, везде одолевая, стремились к главному храму Богоматери, где заперлися многие из граждан и купцов с их семействами, богатством и пороховою казною. Уже не было спасения: Россияне зажгли порох и взлетели на воздух с детьми, имением - и славою! От страшного взрыва, грома и треска неприятель оцепенел, забыв на время свою победу и с равным ужасом видя весь город в огне, в который жители бросали все, что имели драгоценного, и сами с женами бросались, чтобы оставить неприятелю только пепел, а любезному отечеству пример добродетели. На улицах и площадях лежали груды тел сожженных. Смоленск явился новым Сагунтом, и не Польша, но Россия могла торжествовать сей день, великий в ее летописях.

Карамзин Н.М. История государства Российского. Т 12