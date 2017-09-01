Краткий курс истории. Смутное время. Решающая битва за Москву 1 сентября (22 августа по ст. с.) 1612 года началась Московская битва – главный эпизод Русско-польской войны 1610–1612 годов времён Смуты.

1 сентября (22 августа по ст. с.) 1612 года началась Московская битва – главный эпизод Русско-польской войны 1610–1612 годов времён Смуты.

Первая неудача

Осенью 1610 года польско-литовский гарнизон занял Московский кремль. Введению гарнизона предшествовали разгром русских войск при Клушине и дальнейшие переговоры между Семибоярщиной и Жолкевским; в результате переговоров было достигнуто между сторонами соглашение возвести на русский престол королевича Владислава. Перед введением гарнизона в столицу королевичу Владиславу торжественно присягнули правительство и московские жители. Число присягнувших Владиславу, было не менее трехсот тысяч, они целовали крест с видом усердия и благоговения. Целью введения гарнизона Жолкевского была защита Москвы от захвата её войсками Лжедмитрия II. После принятия присяги новому царю Владиславу, два дня были посвящены пирам, вначале у Жолкевского, а затем у Мстиславского. Ночью с 20 на 21 сентября поляки тихо вступили в столицу, разместились в Кремле, Китай-городе и Белом городе, заняли Новодевичий монастырь; кроме того, польские войска заняли Можайск, Борисов.

В конце концов засилье захватчиков в России вызвало подъём национального самосознания и привело к созданию первого народного ополчения в 1611 году. Однако оно потерпело неудачу из-за плохого оснащения, небольшого опыта ведения боевых действий и разногласий между командирами. Тогда в Нижнем Новгороде было создано второе народное (или земское) ополчение. Возглавили его князь Дмитрий Пожарский – участник первого ополчения, лечившийся в нижегородском имении от ран, и купец, нижегородский посадский староста – Кузьма Минин .

Долой разногласия

Вся первая половина 1612 года выдалась аномально холодной. Особенно выдался снежным февраль. Начались гонения на церковь. Не выдержав мучений, 16 февраля скончался монах Гермоген. Не получая жалования, многие солдаты гарнизона составили конфедерацию и покинули русскую столицу. В городе начался голод. В августе в Москву вернулся из похода по верхневолжским землям гетман Ходкевич с 400 возами провианта. В ходе кровопролитных боев 22-24 августа 1612 года он приблизился к осаждённому Кремлю на 1800 метров, но, потеряв за 2 дня боев с силами обоих ополчений полторы тысячи воинов, был вынужден отступить. После этого судьба осаждённых была предрешена.

К 1 сентября 1612 года кремль уже был осаждён войсками второго народного ополчения. Их численность не превышала восьми тысяч человек, а ударное ядро было представлено четырьмя тысячами казаков и тысячей стрельцов. Но помимо Минина и Пожарского ополчением командовал князь Дмитрий Трубецкой, также участник первого ополчения, возглавлявший отряд из 2500 казаков. Предводители второго ополчения не доверяли Трубецкому, и это чувство было взаимным. Лишь после того, как накануне Московской битвы войска Пожарского и Трубецкого принесли друг другу присягу, разногласия были забыты.

Съели даже крыс

Пока Пожарский и Трубецкой искали общий язык, на помощь польско-литовскому гарнизону в кремле подоспел литовский гетман Ходкевич с войском в 12 тысяч человек. Помимо людского подкрепления, он вёз осаждённым продовольствие. Ополченцы вступили в ожесточённый бой, не снимая осады кремля, стремясь не пропустить Ходкевича к своим. По воспоминаниям Дмитрия Пожарского, войска гетмана шли «жестоким обычаем, надеясь на множество людей», но благодаря мужеству и умелому командованию ополченцев литовцы потеряли лучшую часть своей немногочисленной пехоты. Ходкевичу, потерявшему столь необходимые для действий внутри Земляного города (внешняя оборонительная стена Московского кремля, ныне – Садовое кольцо) силы, пришлось перегруппировывать войска. Но в этот момент ополчение перешло в контрнаступление и вынудило гетмана отступить. Осада кремля продолжалась до 25 октября. Солдаты польско-литовского гарнизона съели всех коней, кошек, собак, крыс и даже выкапывали и потребляли в пищу полуразложившиеся трупы… Наконец измождённые оккупанты были вынуждены с позором сдаться. Победа в Московской битве стала поворотным моментом Смутного времени, в её честь на Красной площади, возле Никольских ворот, построен собор Казанской иконы Божией Матери.