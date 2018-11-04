День народного единства 4 ноября – памятная дата отечественной истории. В этот день 406 лет назад, 24 октября 1612 года (по старому стилю), русское ополчение под предводительством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского после штурма Китай-города вынудило польских интервентов, запершихся в Московском кремле, сдаться. Поворотная точка в истории Россия встречала XVII век в тяжелое для нее время. Война с Речью Посполитой шла неудачно, стихийные бедствия и неурожаи влекли за собой голод и обнищание крестьян, кризис безвластия (или, лучше сказать, бескомпромиссной и кровавой борьбы за власть) затронул все слои российского общества. Не зря этот период в нашей истории получил название «Смутное...

4 ноября – памятная дата отечественной истории. В этот день 406 лет назад, 24 октября 1612 года (по старому стилю), русское ополчение под предводительством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского после штурма Китай-города вынудило польских интервентов, запершихся в Московском кремле, сдаться.

Поворотная точка в истории

Россия встречала XVII век в тяжелое для нее время. Война с Речью Посполитой шла неудачно, стихийные бедствия и неурожаи влекли за собой голод и обнищание крестьян, кризис безвластия (или, лучше сказать, бескомпромиссной и кровавой борьбы за власть) затронул все слои российского общества. Не зря этот период в нашей истории получил название «Смутное время» . Воспользовавшись ситуацией, польские интервенты смогли нанести тяжелый удар нашей стране.

Больше десяти лет не утихали войны и конфликты внутри страны при участии иностранных захватчиков и при постоянных татарских набегах на русские земли. Только собравшееся в Нижнем Новгороде знаменитое Второе народное ополчение Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского смогло положить конец польской интервенции. Это был действительно поворотный момент в отечественной истории. Ополчение носило всенародный характер, в его состав входили представители всех сословий, существовавших тогда в России. В честь победы и освобождения Москвы был заложен храм Казанской иконы Божией Матери.

Первый день народного единства

После освобождения Москвы был созван Земский собор для избрания нового царя. В нем принимали участие и крестьяне, и дворяне, и представители всех возможных сословий. Съехались представители всех городов России. Многие историки характеризуют Земский собор 1613 года как поистине всенародное и примиряющее всех жителей страны событие. 7 февраля 1613 года (по старому стилю) царем был избран Михаил Федорович Романов, основавший новую царскую династию России. Его указом день 22 октября (4 ноября по новому стилю) стал праздником иконы Казанской Божией Матери и отмечался как день избавления России и Москвы от поляков в 1612 году вплоть до Октябрьской революции .

Мы едины!

В советский период по объективным причинам празднование дня 4 ноября прекратилось. В 2005 году по инициативе Государственной Думы ФС РФ прошли праздничные мероприятия в честь Дня народного единства. Такое название получил возрожденный праздник, призванный напомнить гражданам России о великих подвигах их предков. 4 ноября 2005 года в Нижнем Новгороде был открыт памятник Минину и Пожарскому, точно повторяющий памятник на Красной площади Москвы, открытый в 1818 году. Мимо этого памятника 7 ноября 1941 года проходили воины Красной армии, защищавшие Москву. Примером Минина и Пожарского вдохновлялись советские солдаты, шедшие на защиту столицы.

С каждым годом праздничные мероприятия приобретают все больший размах. Под эгидой Российского военно-исторического общества к 4 ноября 2016 года был открыт памятник великому князю Киевскому Владимиру на Боровицкой площади в Москве. На церемонии открытия присутствовал Президент России Владимир Путин и другие первые лица государства. А напротив памятника, на фасаде одного из зданий на Боровицкой площади, располагается большое настенное граффити, посвященное героям Второго народного ополчения Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому, созданное РВИО. Проводятся встречи, митинги и другие официальные праздничные мероприятия, которые носят не политический, а исключительно общественный и социальный характер.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отмечает: «Я думаю, что с каждым годом День народного единства становится все более важным, значимым праздником для россиян. Почему это происходит? Во-первых, все больше людей проникаются у нас сознанием того, что государственность, государственная власть, сильное государство, государство, которое заботится о своих гражданах, чрезвычайно необходимо. Смута, которая была у нас в начале XVII века, фактически разрушила все основы государства и государственности, кинула страну на край пропасти. На повестке дня стояло даже не просто выживание государства, а выживание народа. Народные силы, народное единство, национальное единство позволили тогда избежать катастрофы и привести страну в конце концов в русло развития».

Память о том, как весь народ России смог объединиться, чтобы спасти Родину, отстоять свою свободу и независимость, должна существовать. 4 ноября мы отмечаем веру в то, что мы остаемся единым народом, который сможет преодолеть любые трудности и, объединившись, пройти любые испытания!