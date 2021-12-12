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Лекция: Служилые люди Московского государства XVII века: взгляд из XХI столетия

Лектор: Черникова Татьяна Васильевна - профессор Кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО МИД России, доктор исторических наук

Кто такие служилые люди, кто к ним относился и какие внутри этого сообщества были разряды и отношения? Какова была численность этой группы и какую роль она играла в истории? На все эти вопросы Татьяна Васильевна Черникова ответит в ходе своей лекции. Также речь пойдет о конкретных представителях служилых людей - мы поговорим об Афанасии Ордин-Нащокине - крупном дипломате и государственном деятеле в период правления Алексея Михайловича.

Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.