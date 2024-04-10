7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

Провинциальное дворянство России в XVII веке

Лаптева Т.

Книга посвящена исследованию социально-политических проблем XVII века, связанных с историей дворянства. На основании введения в научный оборот ранее неизвестных документов автор приходит к новым выводам в отношении многих вопросов истории русского дворянства: порядка и особенностей службы, эволюции служилого «города», поместных окладов и денежного жалованья, причин уклонения от службы, замены службы денежным жалованьем, обеспеченности земельными владениями, борьбы дворянства за свои права, повседневной жизни.