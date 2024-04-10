7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ КЛАССА СЛУЖИЛЫХ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ

Веселовский С.

Книга С. Б. Веселовского посвящена истории боярских родов России XIV-XVII вв. В ней исследуются на основании многочисленных опубликованных и архивных документов их начало, возвышение и упадок, их роль и значение в государственном гражданском управлении, в войсках и внешней политике. Очерки «Род и предки А. С. Пушкина в истории», «Род Кобылы» (Захарьины, Кошкины, Романовы - вторая династия русских царей), «Род Д. А. Зернова» (Сабуровы, Годуновы), «Монастыревы» (предки М. П. Мусоргского) посвящены боярским родам, занимавшим первые места в управлении государством. Здесь генеалогические исследования дают богатейший материал не только для собственно истории, но и для истории психологии отдельных родов и всего боярства в целом.