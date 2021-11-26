ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - князь, русский государственный деятель, боярин (1615; 1624/1625).
Из рода Лобановых-Ростовских. Впервые упомянут в боярском списке 1606/1607 как московский дворянин. При царе Василии Ивановиче Шуйском участвовал в обороне Москвы от войск И. И. Болотникова и Лжедмитрия II, затем в походе против отрядов А. И. Лисовского (1610). В Первом ополчении 1611 состоял в полку князя Д. Т. Трубецкого, в бою с силами Я. К. Ходкевича попал в плен, откуда был выкуплен. В составе Второго ополчения 1611-1612 участвовал в освобождении Москвы от польско-литовских войск.
Лобанов-Ростовский вошёл в ближайшее окружение царя Михаила Фёдоровича. Согласно сообщениям современников, являлся одним из наиболее влиятельных деятелей в первые годы его правления. Руководил важнейшими военными приказами - Стрелецким (упоминается в 1613-1619 годы) и Панским (упоминается в 1613/1614-1621 годы); по другим данным, руководил ими до 1622 года. 25.04(05.05).1613 года, ещё до приезда царя в Москву, вместе с К. И. Михалковым производил смотр стольников, стряпчих и жильцов в государевом стане. Чашник (с 1613 года). Часто присутствовал за царскими столами, сопровождал царя на богомолье. Известны злоупотребления Лобанова-Ростовского своим положением; в частности, в 1617 году при содействии Лобанова-Ростовского его родственник князь Б. В. Касаткин-Ростовский выиграл местнический спор с более знатным князем В. И. Турениным (впоследствии злоупотребление было раскрыто и дело пересмотрено). Во время похода королевича Владислава (будущего польского короля Владислава IV) на Русское государство в 1618 году организовал строительство острожков за рекоц Яуза и возглавлял оборону Кремля. В 1622 году отправлен в Нижний Новгород для «разбора» (учёта) местных дворян и детей боярских. В том же году подвергся опале. Согласно донесению шведских послов, Лобанов-Ростовский, будучи начальником Стрелецкого приказа, произносил перед стрельцами «непригожие речи» про царя, что, возможно, и послужило непосредственной причиной опалы. 22.03(01.04).1622 года последовал царский указ о ссылке Лобанова-Ростовского в Тару «за его измену» с лишением чина боярина. В январе 1624 года режим ссылки был смягчён, Лобанова-Ростовского перевели из Тары в Соль-Камскую, а затем в его вотчину в Городецкой вол. Юрьевецкого уезда. Оттуда в 1624/1625 году он был послан на воеводство в Свияжск (фактически это было продолжением ссылки), однако при этом царь вернул ему чин боярина. Умер, вероятно, находясь на воеводстве в Свияжске.
Крупный землевладелец: владел вотчинами в Московском, Шацком и Юрьевецком уездах (вотчины в последних двух уездах получил в качестве пожалования за московские осадные «сидения» при царе Василии Шуйском и в 1618 году), а также поместьями в Коломенском, Шацком, и Ярославском уездах.