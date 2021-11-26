ГОСТИНАЯ СОТНЯ

ГОСТИНАЯ СОТНЯ, вторая по значимости (после гостей) привилегированная сословная ку­печеская корпорация в Русском государстве, России в последней трети XVI - 1-й четверти XVIII века.

Формировалась путём записи в неё не столь влиятельных, как гости, но достаточно крупных и среднего достатка купцов Москвы и посадских общин других городов, переселённых в связи с этим в столицу. Некоторое время включала также часть состоятельных ремесленников, однако в царствование Бо­ри­са Фё­до­ро­ви­ча Го­ду­но­ва они были в основном возвращены в посадские слободы.

В XVII веке источниками пополнения гостиной сотни стали родственники гостей, представители суконной сотни, посадов и богатые торговые кре­сть­я­не . В последней четверти XVII века в гостиную сотню влилось много членов ликвидированной суконной сотни, затем - в связи с волнениями и роспуском столичных стрелецких полков - она пополнилась бывшими служилыми «по прибору», обладавшими значительными капиталами.

Занятия верхушки гостиной сотни фактически совпадали с занятиями гостей. Члены гостиной сотни наряду с торговлей занимались откупами и подрядами, использовали частный денежный и товарный кредит, осуществляли ростовщические операции. В 1-й четверти XVIII века имущественное расслоение среди них усилилось.

Звание и привилегии членов гостиной сотни оформлялись персональными жалованными грамотами. Важным отличием от гостей являлось то, что звание члена гостиной сотни было наследственным и передавалось не только сыновьям, но также братьям и племянникам, если они сохраняли общее хозяйство. Всего за время существования гостиной сотни в ней состояло не менее 3036 человек. Большая численность и неоднородность состава гостиной сотни породили её деление на 3 разряда. В зависимости от разряда устанавливался штраф за нанесённый главам семей ущерб - 20, 15 и 10 рублей (их родственникам - в половинном размере). Принадлежность к гостиной сотне освобождала от посадского тягла, подворной подати, постоев, уплаты мелких таможенных пошлин. При судебных тяжбах члены гостиной сотни были подсудны центральным органам и избавлены от необходимости лично приносить присягу. Члены гостиной сотни имели право варить для собственного потребления вино и топить летом избы и бани (другим горожанам это было запрещено из-за пожарной опасности). Но политическое влияние и возможности членов гостиной сотни были несоизмеримо меньше, чем у гостей. На заседаниях Боярской думы члены гостиной сотни появлялись, как правило, только по инициативе гостей. В случае выезда за границу они должны были получать персональное разрешение от властей.

Важнейшие «гостиные службы» даже крупные купцы гостиной сотни обычно несли в качестве помощников гостей, входя в штат подчинённых им подразделений различных приказов, крупнейших таможен, казённых промыслов и других административных организаций. Иногда члены гостиной сотни привлекались к участию в учёте и обложении посадского населения, осуществлению сложных финансовых и хозяйственных поручений царского двора и различных центральных органов. Гораздо шире и систематически они были задействованы в сфере местного управления, где им давалось право самостоятельно руководить таможнями средних и небольших городов, отдельными казёнными предприятиями.

Административно члены гостиной сотни подчинялись тем же государственным органам, что и гости, облагались аналогичными налогами и чрезвычайными сборами, отбывали безвозмездные службы в пользу государства. Немалое влияние на взаимоотношения внутри гостиной сотни оказывали частые изменения в административном управлении, что фактически приводило к устранению её рядовых членов от провозглашённого самоуправления. В 1720-х годах по регламенту Главного ма­ги­ст­ра­та всё тяглое городское население было разделено по имущественному цензу (на 2 привилегированные гильдии и «подлых людей»), а затем обложено единой подушной податью, что привело к прекращению существования гостиной сотни.

Исторические источники:

Смир­нов П. П. Ок­лад­ной спи­сок гос­тей, гос­ти­ной и су­кон­ной со­тен 1632 г. // Чте­ния в Ис­то­риче­ском об­ще­ст­ве Не­сто­ра-ле­то­пис­ца. 1912. Кн. 23. Вып. 1;

Сказ­ки тор­го­вых лю­дей о тор­гах и про­мыс­лах 1704 г.: В 2 ч. М., 1984;

При­ви­ле­ги­ро­ван­ное ку­пе­че­ст­во Рос­сии во вто­рой по­ло­ви­не XVI – пер­вой чет­вер­ти XVIII в. Сб. до­ку­мен­тов. М., 2004. Т. 1.

Дополнительная литература:

За­озер­ская Е. И. Тор­ги и про­мыс­лы гос­ти­ной сот­ни Сред­не­го По­вол­жья на ру­бе­же XVII–XVIII вв. // Петр Ве­ли­кий. М., 1947. Т. 1;

За­озер­ская Е. И. Раз­ви­тие лег­кой про­мыш­лен­но­сти в Мо­ск­ве в пер­вой чет­вер­ти XVIII в. М., 1953.

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