Почему царь Алексей Михайлович казнил своего любимца? В российской истории XVII столетие не зря называют «бунташным веком»...

В российской истории XVII столетие не зря называют «бунташным веком». На это время приходятся массовые народные выступления, вызванные политикой властей. В июне 1648 года в Москве вспыхнул бунт, названный «Соляным» . Обычная поваренная соль была в то время продуктом дорогим, привозным, но очень важным для каждого человека – других путей сохранения пищевых продуктов, кроме их засолки, ещё не знали.

Соляной бунт — это крупнейшее московское восстание 1648 года, вызванное недовольством народа политикой боярина Бориса Морозова и введением высокого налога на соль, а также другими финансовыми реформами правительства царя Алексея Михайловича. Бунт проходил при активном участии посадского населения, ремесленников, стрельцов и дворовых людей, которые громили боярские дворы и устроили поджоги в Москве.

Причины соляного бунта

В 1646 году, надеясь пополнить пустую казну, власти резко подняли пошлину на соль. Летом 1648 года на почве недовольства этой мерой в Москве поднялось массовое восстание с поджогами и грабежами, проникшее даже на территорию Кремля.

К середине XVII века расходы на содержание государства сильно выросли, а вместе с ними выросли и налоги. Правительство, видя недовольство масс, решило упростить налоговую политику. Некоторые налоги были заменены на косвенные. В 1645 году из-за косвенных налогов на товары первой необходимости, сильно поднялись цены в том числе и на соль. Цена на соль поднялась насколько, что «простые смертные» уже не могли позволить себе ее покупку.

Важность соли для человека тех лет определялась не только необходимостью добавлять ее в пишу, но и ее ключевой функцией в быту: соль была основным консервантом, и увеличение налога затронула все слои населения. Особенно пострадали крестьяне и купцы, чей товар начал быстро портиться. Ключевский приводит такой расчет роста цен: «до 1646 г. казна взимала пошлины с пуда соли 5 копеек. Но по закону этого года соляная пошлина была увеличена вчетверо, до 20 копеек с пуда, до полукопейки с фунта. Равняя эти данные по хлебным ценам мы видим, что только казенная пошлина вшестеро превышала рыночную цену фунта соли». Один из результатов введения новой пошлины также отмечен историком: «тысячи пудов дешевой рыбы, которой питалось простонародье в постное время, сгнили на берегах Волги, потому что рыбопромышленники не были в состоянии посолить ее; дорогой соли продано было значительно меньше прежнего, и казна понесла большие убытки».

Более глубокие причины

Пошлина на соль была лишь предлогом: народ возмущался, по словам В.О. Ключевского , тем, что «правящая среда развила в управлении произвол и корыстолюбие в размерах, которым позавидовали бы худшие дьяки времён Грозного». 19-летний царь Алексей Михайлович был напуган, и для подавления мятежа пришлось пожертвовать царскими любимцами. Ненавистный фаворит монарха боярин Борис Морозов (один из богатейших людей и крупнейших землевладельцев своего времени, воспитатель и фаворит царя Алексея Михайловича) в итоге бунта потерял своё влияние. Восставшими был убит сам инициатор ввода налога на соль Назарий Чистой, а причастный к введению пошлины глава Пушкарского приказа Пётр Траханиотов был впоследствии казнён по приказу царя. Усмирить восставших удалось, но с большим трудом.

Итоги бунта

Непосредственным результатом московского восстания стало то, что 12 июня царь специальным указом отсрочил взимание недоимок и тем самым успокоил восставших. В октябре 1648 года Борис Морозов был возвращён в Москву и вновь присоединился к правительству, однако столь большой роли в управлении государством он уже не играл.

Другим итогом Соляного бунта стало окончательное решение вопроса о созыве Земского собора и составлении нового кодекса законов. Как отмечают многие авторы, принятие Соборного Уложения 1649 года стало непосредственным результатом «городских восстаний», развернувшихся в стране в этот период