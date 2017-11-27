Что такое поход «за зипунами»? Если вы думаете, что это приятный во всех отношениях «шопинг», то вы глубоко ошибаетесь. В те далекие времена походы «за зипунами» напоминали скорее военные операции или рейды на территории, прилегающие к русским землям. Целью таких походов была добыча продовольствия. В XVII–XVIII веках положение казаков обязывало их не землю пахать, а нести военную службу. Это уже позднее они стали заниматься сельским хозяйством и превратились в «главных хлеборобов» нынешней России. Тогда же казаки были вынуждены поддерживать необходимые отношения с царской властью, а она в свою очередь обеспечивала их хлебным жалованьем и прочими довольствиями. Обеспечение было нерегулярным, очень часто задерживалось на несколько лет....

Если вы думаете, что это приятный во всех отношениях «шопинг», то вы глубоко ошибаетесь. В те далекие времена походы «за зипунами» напоминали скорее военные операции или рейды на территории, прилегающие к русским землям. Целью таких походов была добыча продовольствия.

В XVII–XVIII веках положение казаков обязывало их не землю пахать, а нести военную службу. Это уже позднее они стали заниматься сельским хозяйством и превратились в «главных хлеборобов» нынешней России. Тогда же казаки были вынуждены поддерживать необходимые отношения с царской властью, а она в свою очередь обеспечивала их хлебным жалованьем и прочими довольствиями. Обеспечение было нерегулярным, очень часто задерживалось на несколько лет. Поэтому «спасение утопающих было делом рук самих утопающих», и походы «за зипунами» становились основной статьей снабжения казачьих войск.

Зипун — старорусская верхняя одежда, представляющая собой кафтан без воротника, чаще всего из грубого домотканого сукна, который носили крестьяне, казаки, военные, а также представители знати. В зависимости от уровня доходов человека и его статуса, зипун отличался качеством материала и отделкой.

Впервые отмечается в форме «жупланъ» в Софийской летописи, в современной форме — начиная с XVI века и по своему происхождению восходит к итальянскому giuppone, военной верхней одежде на плотной толстой подкладке, одеваемой либо под, либо поверх доспехов. Таким образом зипун для ушкуйников и казаков - не просто кафтан, а именно элемент воинского снаряжения.

В зависимости от назначения и периода, зипун мог быть как короткой облегающей верхней одеждой, которую надевали под кафтан, так и длинным, более свободным «полукафтаном» или «шинелью» для работы или в дороге.

Если казаки собирались за добычей, то в это дело включались представители донского, терского, яицкого, запорожского казачества. Не всегда эти походы совпадали с общегосударственной политикой. Власть обычно ставила их в укор казакам. Тем не менее походы за добычей способствовали и определенному снижению социальной напряженности в казачьих областях, особенно в бедняцкой среде.

Для своих походов казаки выбирали самые разные маршруты. Традиционно они ходили на Волгу, Урал, в Крым и Турцию. Было несколько казачьих экспедиций в Персию. Самый известный в истории поход «за зипунами» совершили казаки Степана Разина в 1667–1669 годах. Очень скоро активность разинцев переросла в Крестьянскую войну 1670–1671 годов .

Уже с 1668 года на Каспийском море действовал довольно большой отряд «воровских» казаков Степана Разина, который проводил удачные военные операции против приморских владений Ирана; доставалось и побережью Туркмении. Урон, который наносили персам, был значительным, и против казаков был брошен большой флот. Несмотря на значительный перевес в силах, персы были разгромлены в сражении у Свиного острова. Казакам досталась богатая добыча, а в плену оказались сын и дочь командующего персидским флотом. Эта пленная девушка и стала той красавицей-княжной, которую впоследствии Степан Разин, как мы знаем из песни «Из-за острова на стрежень», по легенде, выбросил за борт.

Возвращение казаков из персидского похода, да еще с богатой добычей, прославило Разина как удачливого атамана. Симпатии народа сразу перешли на сторону его отрядов, и к ним потянулись тысячи казаков и простых людей. Новая команда Степана Разина начала готовиться к следующему походу. И уже не «за зипунами»…