БАЛОВНЕВО (Великое) казачье войско

Казачье войско во главе с одним или несколькими войсковыми атаманами, действовавшее на территории Бежецкого, Белозер­ского, Владимирского, Вологодского, Каргопольского, Кашинского, Костромского, Московского, Новгород­ского, Новоторжского, Осташков­ского, Пошехонского, Романовского, Старицкого, Тверского, Чарондского и Ярославского уездов (1614—1615).

Центром войска был г. Чаронда, затем — с. Мегры, в 1615 — с. Ростокино. Войско было образовано в ходе казацкого движения во главе с атаманом М. И. Баловневым из воровских донских и московских служилых казаков и черкас, а также из холопов, крестьян и дворян Московского царства. В 1615 войско насчитывало ок. 4,5 тыс. человек.

До 1615 действовало против правительственных войск, в 1615 принимало участие в войне со Швецией и Речью Посполитой . В том же году прибывшее к Москве на переговоры войско было разбито правительственными силами. Часть его, бежав в Боровский уезд, рассеялась, другая была обращена в сословное состояние, третья — отправлена на службу.

Автор статьи: Р. Н. Евдокимов.

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