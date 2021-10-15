0 видео из 0

О лекторе

Черникова Татьяна Васильевна — кандидат исторических наук, доцент Кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного института международных отношений (МГИМО (У) МИД России).

План лекции

1. Отношения государства и православной церкви в XVII в. Причины церковной реформы патриарха Никона. 2. Содержание церковной реформы и причины ее неприятия часть русского населения. 3. Движение старообрядцев. Протопоп Аввакум. Соловецкое восстание. 4. Крушение Никона. 5. Причины, характер и формы народных восстаний XVII в. 6. Городские восстания. 7. Восстание под предводительством Степана Разина. Его причины, этапы, итоги и значение.

Аннотация

Лекция посвящена выяснению вопроса, почему XVII столетие вошло в русскую историю как «Бунташный век».

Первая часть лекции раскрывает историю раскола Русской православной церкви в результате церковной реформы патриарха Никона. Проанализированы государственный и церковный запрос на реформу, а также желание Никона остановить рост западного влияния на Россию. Из последнего вытекло стремление Никона контролировать царскую власть, что привело его к столкновению с царем Алексеем Михайловичем. А тем временем многие действия, предпринятые Никоном в ходе реформы, были не поняты представителями разных сословий, которые составили движение староверов. Поскольку никониане и староверы расходились лишь в обрядовых вопросах культа, а не в догматах, то правильнее называть последних не староверами, а старообрядцами. Церковь же именовала их раскольниками, и два церковных собора с участием царя в 1654 и в 1667 подвергли их анафеме. Протест старообрядцев в основном носил пассивные формы (бегство на окраины, самосожжение), лишь Соловецкий монастырь решился на восстание, которое длилось с 1668 по 1676 г. Государство и церковь обрушили на раскольников репрессии. Погибли многие вожди старообрядцев, был сожжен их главный вдохновитель протопоп Аввакум.

Конфликт с царем привел к заточению и самого патриарха Никона.

Кроме движения старообрядцев Россию во второй половине XVII в. сотрясали и народные восстания: столичные Соляной бунт 1648 и Медный бунт 1662 гг., восстания в других городах конца 1640-х – 1650- х. Самым крупным оказалось восстание Степана Разина. Начавшись в 1667-1669 гг., как казачий поход «за зипунами» (т.е. за добычей), оно переросло в 1670-1671 гг. в настоящую крестьянскую войну. Глубинными причинами перечисленных восстаний явились рот налогов, произвол властей и введение крепостного права в России. Однако у государства хватило сил подавить все народные мятежи бунташного XVII в.

Вопросы по теме лекции

1. Каковы были причины раскола русской православной церкви? 2. Какие цели преследовало государство, поддерживая церковную реформу и преследуя старообрядцев? 3. Какие задачи ставил патриарх Никон, начиная церковную реформу? 4. Какие формы приобрел протест старообрядцев? 5. Чем закончилось столкновение Никона с царем? 6. Каковы были причины и поводы городских восстаний? 7. Как власть реагировала на них? 8. Каковы были причины восстания Степана Разина? 9. Почему государственной власти удалость подавить народные выступления XVII в.?

Литература

Хрестоматии

1. Хрестоматия по истории России. Учебное пособие / Составители: Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н. Г. и др. М.: Проспект, 2012. 2. Хрестоматия по истории России. В 4-х т. Т.2: XVII – начало XVIII века / сост. И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. — М.: МИРОС — Международные отношения, 1995.

Учебные пособия

1. История России. Учебное пособие в 3-х т. М.: МГИМО, 2012: Черникова Т.В. Ч. 1: История России с древнейших времен — до эпохи Екатерины II. 2. Кириллов В.В. История России. М.: Юрайт, 2014. 3. Павленко Н.И., Андреев И.Л., Фёдоров В.А. История России с древнейших времен до 1861 года. Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2014.

Литература

1. Андреев И.Л. Алексей Михайлович. М., 2003. 2. Богданов А.П. Патриарх Никон // Вопросы истории. №1. 2004. С. 51-117. 3. Буганов В.И. Медный бунт. Московские «бунтари» 1662 года // Прометей. —М.: Молодая гвардия, 1968. Т.5. (Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей»). 4. Буганов В.И. Разин и разинцы. М., 1995. 5. Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. М., 1995. 6. История старообрядческой церкви. Краткий очерк. Изд-е старообр. митрополии, 1991. 7. Восстание 1662 г. в Москве : сб. док. М., 1964. 8. Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1-2. М., 1996. 9. Кожурин К.Я. Протопоп Аввакум: Жизнь за веру. М., 2011 10. Кореневский Н.И. Церковные вопросы в Московском государстве в половине XVII в. и деятельность патриарха Никона. // Русская история в очерках и статьях под редакцией профессора М. В. Довнар-Запольского. Киев, 1912. Т.III, С.715-716. 11. Кутузов Б.П. Тайная миссия патриарха Никона. М., 2007. 12. Московские восстания 1648, 1662 // Советская военная энциклопедия / под ред. Н.В. Огаркова. М., 1978. 13. Паскаль П. Протопоп Аввакум и начало Раскола. Пер. с фр. М., 2011.