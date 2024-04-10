Степан Разин олицетворяет целый период в российской истории, который называется «бунташный век». Неординарная личность Степана Разина также стала источником вдохновения для народного творчества и развития русского фольклора, а его знаменитый поход в Персию явился основным сюжетом самого первого фильма российского кинематографа. Кем был Разин ставший во главе самого массового народного бунта против царской государственной машины? Какие мотивы двигали им и его соратниками? Что дало восстание Степана Разина для России в историческом контексте ее развития?