7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

МОСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1662 Г.

Буганов В. И.

Медный бунт - произошедшее в Москве 25 июля (4 августа) 1662 года восстание городских низов против повышения налогов в годы русско-польской войны 1654-1667 годов и выпуска с 1654 года обесценивающихся по сравнению с серебряными медных монет. Выпуск необеспеченных (номинал многократно превышает рыночную стоимость содержащегося в монете металла) медных денег привел к их значительному обесцениванию в сравнении с серебряными. Через год после бунта чеканка медных монет была прекращена. Как и Соляной бунт, Медный бунт был, в основном, выступлением бедноты против неудачной политики первых Романовых и конкретно правительства Алексея Михайловича.