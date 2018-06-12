Соляной бунт Историки считают, что XVII век был веком «бунташным»...

Историки считают, что XVII век был веком «бунташным». В это время в стране произошло большое количество народных выступлений, восстаний и бунтов. Среди многих особенно выделяется Соляной бунт 1648 года, отличительной особенностью которого стала многочисленность его участников.

Соляной бунт — это крупнейшее московское восстание 1648 года, вызванное недовольством народа политикой боярина Бориса Морозова и введением высокого налога на соль, а также другими финансовыми реформами правительства царя Алексея Михайловича. Бунт проходил при активном участии посадского населения, ремесленников, стрельцов и дворовых людей, которые громили боярские дворы и устроили поджоги в Москве.

Причины бунта

Бунты, как и другие подобные волнения, не происходят на пустом месте. Так и бунт 1648 года имел свои причины. В первую очередь он был связан с таможенными изменениями, коснувшимися ввоза соли в страну. Правительство заменило прямые налоги косвенными, заложив их в цену товаров. Результат – продовольственные товары подорожали в несколько раз, а главным следствием стал рост цен на соль. Здесь надо отметить особое место соли в ряду продуктов питания. В то время она была единственным консервантом, который использовало население, чтобы сохранить продукты на более длительный срок.

Выросли налоги для «черных слобод». Поскольку новые таможенные правила для повседневных товаров только усугубили экономические проблемы, правительство вернуло ранее отмененные прямые налоги и значительно увеличило их для «черных слобод», где основным населением были мелкие служащие, торговцы, ремесленники и другие.

Важным фактором стали злоупотребления правительства под началом боярина Б.И. Морозова . Пытаясь увеличить доходы казны, правительство не учитывало интересов податного населения. У народа, естественно, быстро сложился образ обидчиков и виновных в ухудшении их жизни.

Ход событий

Все началось, когда горожане решили идти к царю и подать ему жалобу. Момент для этого был выбран, когда царь Алексей Михайлович возвращался из Троице-Сергиева монастыря. 1 июня 1648 года толпа остановила царский поезд и попыталась передать челобитную. В своей петиции народ просил созвать Земский собор, урезонить коррупционеров и избавиться от провинившихся бояр. К разгону были привлечены стрельцы, которые разогнали толпу и арестовали 16 человек зачинщиков.

2 июня волнения продолжились. Народ собрался и двинулся в Кремль к царю. По пути толпа громила дома бояр, подожгла Белый и Китай-город. Во всех своих бедах народ обвинял бояр Морозова, Плещеева и Чистого. На разгон были брошены стрельцы, но они, по сути, встали на сторону восставших.

Бесчинства толпы продолжались несколько дней. Восставшие жаждали крови, им были нужны жертвы. Сначала им был выдан Плещеев, которого убили без суда и следствия. Также был убит глава Посольского приказа Назарий Чистый. Траханиотов пытался бежать из Москвы, но был схвачен и казнен на Земском дворе. Спасся только Морозов, которого сам царь обещал отстранить от всех дел и сослать в Кирилло-Белозерский монастырь, что и было сделано в ночь с 11 на 12 июня. Воспользовались всеобщим недовольством дворяне, не участвовавшие в восстании. Они потребовали созыва Земского собора.

Итоги восстания

Восстание было подавлено. Зачинщиков схватили и казнили. Но оно было одним из самых масштабных народных выступлений со времен Смуты, и властям пришлось принять меры, чтобы успокоить недовольный народ:

– 12 июня вышел специальный царский указ, который отсрочил взимание недоимок и тем самым снял общее напряжение.

– Было принято решение о необходимости созыва Земского собора и составлении нового кодекса законов.

– Произошло принятие Соборного уложения в 1649 году.

– Царь понял, что обстоятельства и определенные условия могут заставить людей объединиться, бороться и побеждать, отстаивая свои права.