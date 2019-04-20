Богатство из меди, или Как медные деньги спровоцировали Медный бунт 20 апреля 1656 года в России начали выпускать медные деньги Денег много не бывает, а иногда просто не хватает. Так сложилось и в середине XVII века в России. Россия вела затяжную войну с Речью Посполитой за возвращение Украины. Требовались большие суммы на содержание армии и продолжение боевых действий. Надо учесть, что к тому времени у Российского государства значительных собственных золотых и серебряных рудников не было, и оно было вынуждено для чеканки собственных монет ввозить необходимые материалы из-за границы. Спасительный выход Власть предприняла меры для решения этого вопроса, которые вылились во введение в оборот медных денег. 20 апреля 1656 года чеканный...

Медный бунт 25 июля 1662 г. – мятеж, вызванный повышением налогов, которые собирались серебром, при этом казенные выплаты производились медными монетами, неумеренным вводом в обращение медных денег с принудительным курсом и, как следствие, ростом цен.

20 апреля 1656 года в России начали выпускать медные деньги

Денег много не бывает, а иногда просто не хватает. Так сложилось и в середине XVII века в России. Россия вела затяжную войну с Речью Посполитой за возвращение Украины. Требовались большие суммы на содержание армии и продолжение боевых действий. Надо учесть, что к тому времени у Российского государства значительных собственных золотых и серебряных рудников не было, и оно было вынуждено для чеканки собственных монет ввозить необходимые материалы из-за границы.

Спасительный выход

Власть предприняла меры для решения этого вопроса, которые вылились во введение в оборот медных денег. 20 апреля 1656 года чеканный станок был запущен в дело. Основное производство было организовано на монетном дворе в Москве и на специально открытых заводах в Новгороде и Пскове. Деньги из меди выпускались по цене серебряных. Была ещё одна хитрость: налоги и старые недоимки собирались серебром, а казна расплачивалась со своими гражданами медью. Фунт меди стоил 12 копеек, а из этого фунта чеканились монеты на 10 рублей.

Первоначально, выпуск новых медных денег не вызывал особенных нареканий, медная мелкая денежка ходила наравне с серебряными копейками. Но уже через несколько лет мелких медных денег начеканили столько, что они просто обесценились. И была ещё одна проблема: выпуск медных денег отдавался на откуп частным предпринимателям, а многие из них оказывались нечистыми на руку. Они умудрялись чеканить и для казны, и для себя, могли позволить скупать всё подряд. Вот вам и инфляция. К 1662 году рыночная стоимость медных денег упала в 15 раз. Царская власть пыталась как-то регулировать финансово-денежные отношения, издавала указы, но цены на товары сильно возросли, а покупательная способность населения катастрофически снизилась. Сельское население уже не изъявляло желания везти свои продукты в город и получать за неё обесцененную медь. В Москву пришли голод и нищета. Денег стало не хватать на выплату жалования стрельцам, а это уже был один шаг до беды.

Медный бунт

Население оказалось неплатёжеспособным, а в результате всё закончилось традиционной русской «забавой» – бунтом. Это восстание в истории осталось как Медный бунт в Москве 4 августа 1662 года. Главной движущей силой событий стали самые обездоленные слои городского населения, к которым присоединились ремесленники, торговцы и крестьяне пригорода. Началось всё с того, что на Лубянке появились анонимные обвинения в адрес некоторых знатных бояр. Народ двинулся к царю Алексею Михайловичу, который находился в своём загородном дворце в Коломенском.

Первоначально челобитная содержала просьбу снизить налоги, но когда к жалобщикам подошли основные силы более радикально настроенных восставших, появились и требования выдать неугодных бояр, зазвучали угрозы. Власть применила силу, восставшие были разогнаны. С недовольными не церемонились: часть была утоплена в Москве-реке, часть оказалась на виселицах. А те, кто избежал трагического конца, после следствия были сосланы.

Работа над ошибками

Несмотря на то, что восстание было подавлено, царь сделал определённые выводы и учёл мнение народа. Медные деньги начали выводиться из оборота, а монетные дворы в Новгороде и Пскове через год были закрыты. Возобновилась чеканка серебряных копеек, а медная реформа закончилась. Государство стало выкупать медные деньги у населения по курсу 100 медных копеек за 1 серебряную.

Денежная реформа царя Алексея Михайловича оказалась неудачной. Желание улучшить финансовое положение государства не было подготовлено ни технически, ни экономически. Не было качественного оборудования, соответствующего необходимым требованиям для чеканки крупных монет, не было и соответствующих мастеров. Ошибкой стало и объединение в одну систему монет, по ценности не соответствовавших друг другу. Царским указом невозможно уравнять медные монеты с серебряными. Медные монеты не выдерживали конкуренции со старыми, верными копейками высокой пробы.

Второе пришествие медной монеты произошло в России только в 1704 году, когда её ввёл на территории страны Пётр I , и бунта это нововведение уже не вызвало.